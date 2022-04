Últimas noticias sobre la guerra | Ucrania denuncia dos ataques con misiles rusos en Kiev durante la visita de Guterres

La capital ucraniana, Kiev, fue atacada el jueves por la noche, en plena visita del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y por primera vez desde mediados de abril, según informaron periodistas de la AFP.

Los corresponsales de la AFP vieron un piso de un edificio en llamas, ventanas rotas, una fuerte presencia policial y personal de rescate. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó en Telegram "dos golpes" en uno de los distritos de la capital.

"Rusia golpea a Kiev con misiles de crucero justo cuando el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y el primer ministro búlgaro, Kiril Petkov, visitan nuestra capital. Con este atroz acto de barbarie, Rusia demuestra una vez más su actitud hacia Ucrania, Europa y el mundo", ha denunciado en Twitter el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba.

Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world.