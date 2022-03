Odesa se fortifica a la espera del asalto anfibio de Rusia

La ciudad vieja de Odesa es un lugar mítico para la Historia y la cinematografía europea. Sus amplias y elegantes avenidas, flaqueadas por edificios de estilo art noveau, su atmósfera cosmopolita y mediterránea, su enorme Teatro de la Ópera y el Ballet, de fachada barroca, dan una idea de la importancia que adquirió la población durante el periodo de mayor esplendor del Imperio ruso, bajo la dinastía Romanov. Pero si hay algo por lo que es conocida esta localidad es por la celebérrima escalera Potemkin, que une el bulevard Primorsky, la estación de ferrocarril y el puerto, siendo el escenario de 'La carga de los cosacos', una las secuencias más conocidas de la cinematografía mundial, en la película 'El Acorazado Potemkin', del cineasta soviético Serguéi Einsestein.

Fundada en 1794 por la emperatriz Catalina la Grande, durante las primeras décadas del siglo XIX se convirtió en una de las ciudades más relevantes y prósperas del país. Y pese a que en 1991 la disolución de la URSS colocó a Odesa más allá de las fronteras de la Federación Rusa, concretamente en territorio de Ucrania, un país extranjero, de forma recurrente figuras actuales del nacionalismo ruso, como el líder ultra Vladímir Zhirinovski, a la hora de situar geográficamente a su país, siempre hablan de los territorios situados "entre Odesa y Vladivostok".

Con estos antecedentes históricos y políticos, los defensores de la ciudad, leales al Gobierno de Volodímir Zelenski, no albergan ninguna duda que en algún momento de la contienda, el Kremlin fijará su atención en este lugar, y tarde o temprano será objeto de un ataque por parte de las tropas rusas, ya sea por tierra, mediante el contingente militar que avanza desde Jersón por el este, ya sea por mar, mediante una operación anfibia, o ya sea mediante una combinación de ambas posibilidades y con la ayuda de las fuerzas rusas estacionadas en la cercana Transdnistra, ya en la exrepública soviética de Moldavia.

Y para impedir que los atacantes logren su objetivo, han montado un impresionante dispositivo en todo el centro urbano próximo al litoral marítimo, cerrando al tráfico y limitando el movimiento ciudadano en la zona, e instalando un sinfín de posiciones atrincheradas tras sacos terreros, alambradas de espino y erizos antitanque.

Disimulados detrás de redes de camuflaje, se hallan posicionados un número indeterminado de tanques y blindados a los que no se puede fotografiar y que abrirán fuego en cuanto vean acercarse al enemigo.

"Los barcos rusos ya se han dejado ver en el horizonte en dos ocasiones; hemos abierto fuego contra ellos", indica, confiado, un militar que monta guardia junto a la estatua de Armand Emmanuel de Plesis duque de Richelieu, un francés absolutista emigrado a Rusia durante la Revolución Francesa que ejerció de gobernador de la ciudad.

"Tienen miedo; saben que si desembarcan ahora, sería un suicidio", aventura Serguéi, al frente del departamento de Prensa del Ejército en la localidad. Y es que, además de las fortificaciones visibles, las fuerzas ucranianas cuentan con las llamadas Catacumbas de Odesa, una de las mayores redes de túneles urbanos del mundo, de 2.500 kilómetros de longitud y desde donde hostigaban milicias partisanas soviéticas capitaneadas por Vladímir Modoltsov a los ocupantes alemanes durante la segunda guerra mundial.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky warned on Sunday that Russian forces were preparing to shell Odessa, a historic port city on the Black Sea coast.



Meanwhile the mayor: “Odessa is a Southern capital of Ukraine. We will defend every street and every corner of it”. pic.twitter.com/GSDD2eDPav