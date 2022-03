Rusia ofrece un alto el fuego a cambio de Crimea y la independencia de Donetsk y Lugansk

El humo sale de un automóvil quemado después del bombardeo del 28 de febrero de 2022 en la ciudad de Donetsk, Ucrania. / REUTERS

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado este lunes que Rusia le ha trasladado a las autoridades ucranianas que que está lista para detener las operaciones militares "de inmediato" si Kiev cumple con una lista de condiciones, entre las que se encontrarían que Ucrania cambiase su Constitución para consagrar la neutralidad, reconociera a Crimea como territorio ruso y admitiera que las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk son estados independientes, según ha informado la agencia de noticias Reuters.

Se trata de la declaración rusa más explícita hasta el momento de los términos que quiere imponer Moscú a Ucrania para detener lo que llama su "operación militar especial", en el duodécimo día de ofensiva. Peskov ha afirmado a Reuters en una entrevista telefónica que Ucrania estaba al tanto de estas condiciones y que, a pesar de que "les dijeron que todo esto se puede parar en un momento", Ucrania no ha reaccionado de forma inmediata.

Rusia ha atacado a Ucrania desde el norte, este y sur, golpeando con dureza ciudades como Kiev, Járkov, la segunda mayor del país, y Mariúpol. Asimismo, la invasión rusa, que comenzó el 24 de febrero, está provocando la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, lo que se ha traducido en manifestaciones de indignación en todo el mundo y en sanciones internacionales contra Moscú. No obstante, el portavoz del Kremlin ha insistido en que Rusia no buscaba hacer más reclamos territoriales sobre Ucrania y ha dicho que "no era cierto" que exigiera la entrega de Kiev.

"Realmente, estamos terminando la desmilitarización de Ucrania. La terminaremos. Pero lo principal es que Ucrania cese su acción militar. Deben detener su acción militar y entonces nadie disparará", ha sostenido. Acerca del asunto de la neutralidad, Peskov ha insistido en que "deberían hacer enmiendas a la Constitución según las cuales Ucrania rechazaría cualquier objetivo de ingresar a cualquier bloque", en referencia a las peticiones de adhesión de Ucrania a la OTAN y la UE, y ha agregado que han hablado "sobre cómo deben reconocer que Crimea es territorio ruso y que deben reconocer que Donetsk y Lugansk son estados independientes". "Y eso es todo. Se detendrá de inmediato", ha zanjado.

Sin embargo, los países de la Unión Europea han acordado este lunes iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir, en un futuro, en miembros del club comunitario, tras la petición que estos tres países hicieron a Bruselas la semana pasada.

Según ha informado la presidencia francesa de la Unión en su cuenta oficial de Twitter, los Veintisiete han pedido hoy a la Comisión que dé el primer paso en ese camino, elaborando el informe necesario para decidir si los países de la UE conceden a Ucrania, Moldavia y Georgia el estatus de país candidato.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, firmó la petición de adhesión a la UE la semana pasada, como parte de la respuesta a la invasión que Rusia inició el 24 de febrero. Moldavia y Georgia siguieron sus pasos acto seguido, ante el temor a Moscú.

Por su parte, el representante de Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Anton Korynevych, ha pedido hoy al tribunal que imponga medidas cautelares a Rusia para frenar la invasión a su país “lo antes posible”. “Es urgente porque es lo que necesita nuestro país y nuestro pueblo”, dijo Korynevych en una comparecencia ante la prensa en las escalinatas de la CIJ, tras la conclusión de la vista oral celebrada este lunes en la corte con sede en La Haya, informa Efe.

Ucrania: "Les capturaremos como a Bin Laden"

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, ha afirmado este lunes que los responsables de crímenes durante la invasión rusa serán buscados como el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann y el exlíder de Al Qaeda Osama bin Laden.

"Recordamos todo y a todos. Nunca perdonaremos a nadie. No se esconderán en ningún lugar. Ni detrás de las vallas de sus casas ni en casas en Miami, yates en Seychelles ni un búnker en los Urales", ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook, informa Europa Press.

"Les encontraremos y capturaremos como a Eichmann y Bin Laden. Sus crímenes están en documentos y el recuerdo de los mismos es acero caliente en nuestros corazones", ha manifestado, antes de asegurar que cuenta con listas de "los que dieron ordenes y las llevaron a cabo".

Así, ha acusado a las autoridades rusas de preparar "una táctica de tierra quemada" y de "ignorar el Derecho Internacional" para "iniciar un camino de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad". "Vinieron a nuestra patria y a por nuestras familias. Iremos a por ellos", ha recalcado.

