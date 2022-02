La UE trabaja para acelerar el envío de ayuda militar a Ucrania

Tras la decisión política de destinar 500 millones de euros del presupuesto europeo a comprar armas para un país en guerra, los Veintisiete se han puesto manos a la obra para que la ayuda militar prometida llegue lo “más rápido” posible a su destino en Ucrania. Una tarea de alto riesgo dado que el régimen de Vladímir Putin ha decretado que la ayuda europea constituye "un acto inamistoso y que atacarán a cualquier persona o cualquier entidad que la transporte hacia Ucrania”, ha explicado este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, eludiendo dar detalles sobre los planes de entrega de la ayuda y confirmando que el centro de satélites de Torrejón de Ardoz aportará a Ucrania inteligencia sobre el movimiento de tropas rusas.

“Estamos en una guerra. No voy a dar ninguna información que pueda servir a la parte a la que nos enfrentamos. No voy a contar con pelos y señales por donde y cómo va a pasar la ayuda que vamos a proporcionar a Ucrania (porque) estoy seguro de que Rusia estaría muy contenta de saberlo", ha explicado tras la reunión de coordinación celebrada este lunes por videoconferencia por los ministros de defensa de la UE para abordar el envío de la ayuda que se entregará por tierra, dado que el espacio aéreo lo controla Rusia, a través de los países que tienen frontera con Ucrania.

"Russia will be isolated" HR/VP @JosepBorrellF press remarks following #FAC meeting where Foreign Ministers agreed on:

-Support Ukrainian armed forces via European Peace Facility

-Further individual & economic sanctions

-Support Ukraine & region

-Actions to tackle #disinformation pic.twitter.com/88ASNrUdHT