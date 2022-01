Última hora del conflicto en Ucrania, en directo | Robles dice que Iglesias "tiene mucho tiempo libre" tras sus críticas por la gestión de la crisis en Ucrania

Irlanda avisa a Rusia de que los ejercicios navales frente a sus costas "no son bienvenidos"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha hecho saber este lunes que ha transmitido a las autoridades rusas que sus ejercicios navales en aguas internacionales frente a las costa irlandesas "no son bienvenidos".

"No tenemos poder para evitar que esto suceda. Pero, he dejado claro al embajador ruso en Irlanda que estas acciones no son bienvenidas", ha dicho Coveney a la prensa desde Bruselas, donde está prevista una reunión de los ministros de Exteriores de la UE con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Coveney ha rechazado estos ejercicios navales a unos 240 kilómetros de la costa suroeste de la isla, puesto que, a pesar de haber sido anunciados por Rusia y de llevarse a cabo en aguas internacionales, "también son parte de la zona económica exclusiva de Irlanda".