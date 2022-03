4 Se lee en minutos



Una mujer en una manifestación por el 8M, Día Internacional de la Mujer, desde la plaza de Atocha, hasta la de Colón, a 8 de marzo de 2022. / Ricardo Rubio / Europa Press

Tras dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus, el movimiento feminista —el que mayor calado social y político ha logrado en los últimos años en España— ha vuelto a tomar las calles para reivindicar los derechos de las mujeres. Un buen momento para preguntarse si la sociedad española avanza o retrocede en igualdad entre mujeres y hombres. Con este motivo, y para celebrar el Día Internacional de las Mujeres, Ipsos ha llevado a cabo un estudio, junto con el Global Institute for Women´s Leadership del Kings College de Londres, que permite conocer el estado de opinión de los ciudadanos a este respecto en 30 países del mundo. La comparación arroja datos muy reveladores (los resultados son públicos, por si alguien está interesado), pero hoy quiero centrarme en los referidos a España.

Hay algunos muy interesantes que indican que todavía queda mucho trabajo y pedagogía por hacer para lograr la plena igualdad. Por ejemplo, los españoles perciben que los principales problemas a los que se enfrentan actualmente las mujeres en España siguen siendo el acoso y la violencia física y sexual. Pero a estos hay que añadir los relacionados con el trabajo no remunerado y la igualdad salarial. Dos cuestiones que para las mujeres (más que para los hombres) son igual de importantes y problemáticas que la propia violencia y el acoso sexual contra ellas.

También existen zonas de consenso que, sin duda, expresan lo que ha cambiado la sociedad española con respecto a no hace muchos años. Así, el 70% de españoles (65% entre los hombres y 76% entre las mujeres) cree que las mujeres no lograrán la igualdad a menos que los hombres tomen también medidas para apoyar los derechos de las mujeres. O, por ejemplo, el 57% del total de la población que considera que las mujeres no lograrán la igualdad con los hombres a menos que haya más mujeres lideres en los negocios y el gobierno.

EUROPA PRESS

Pero hay dos datos que quiero resaltar especialmente, que plantean nuevas preguntas y que considero que pueden servir para el análisis y la reflexión. El primero, se refiere al porcentaje de mujeres españolas que se define como feminista: el 54%. España se sitúa siete puntos por encima de la media mundial. E incluso hay más mujeres que se definen feministas en nuestro país que en Gran Bretaña (48%), Francia (47%), Estados Unidos (44%), o Alemania (tan solo un tercio de las mujeres alemanas se define como tal). Pero, al mismo tiempo, el dato nos dice que hay un 46% de mujeres españolas que quizá no se sientan interpeladas cuando se habla de feminismo.

El segundo dato que llama la atención es la falta de consenso en España con respecto al diagnóstico de la situación en lo que estrictamente se refiere a la igualdad formal, a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Una mitad de la sociedad española (46%) percibe que ya se ha hecho lo suficiente en materia de igualdad de derechos en nuestro país, frente a la otra mitad que piensa que aún no se ha avanzado lo suficiente en este sentido y que aún quedaría mucho o bastante por recorrer (47%). En otras palabras, cuando dos españoles miran a su alrededor y observan una realidad común, uno percibe una cosa y el otro la contraria. Aun así, el dato quizá aún más relevante es que hace solo dos años, en marzo de 2020, el porcentaje de españoles que consideraba suficiente el nivel igualdad formal alcanzado en España era el 71%, es decir, 25 puntos más que ahora.

En el último tiempo se ha producido, por tanto, un importante cambio de opinión entre muchos españoles que antes pensaban que poco más podría hacerse y que hoy, sin embargo, creen que todavía hay mucho o bastante por hacer en lo que refiere a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Un despertar que puede estar relacionado con dos acontecimientos. El primero de ellos, la crisis sanitaria. Según un informe de la Comisión Europea, la pandemia de covid-19 agravó la desigualdad de género y tuvo un impacto negativo en las mujeres. Entre otras cosas, porque fueron las más afectadas laboralmente al tener mayor presencia en los sectores más perjudicados por la crisis (comercio minorista, hostelería, cuidados y trabajo doméstico…). La mayor exposición y visibilidad de las desigualdades (y también el hecho de que un mayor número de personas lo puedan haber vivido o percibido en su entorno más cercano) pueden haber afectado a la opinión de los españoles.

Pero también, este despertar puede haberse producido como reacción de una parte de la sociedad al ascenso electoral de Vox y a su discurso en relación con las políticas de igualdad de género con el que, además, presiona e intenta arrastrar al PP allí donde su apoyo es necesario para que los populares puedan gobernar. Un tema que, de ser así, deberían tener en cuenta los dirigentes del PP antes de cerrar acuerdos de Gobierno con la formación de extrema derecha: en Castilla y León, en Andalucía…, o en el conjunto de España. No olvidemos que, en su informe, la Comisión Europea subrayaba que la igualdad de género debe ocupar un lugar central en el proceso de recuperación posterior a la pandemia. Hágase.

