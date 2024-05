Violeta Mangriñán desvela la razón por la que no participará en 'Supervivientes All Stars': "No es el momento"

Violeta Mangriñán se ha convertido en todo un referente en el mundo de la moda, en las redes sociales y cada vez se convierte en una de las más influyentes de su sector. La influencer ha dado un cambio completamente drástico en su vida. La conocimos en el programa de las mañanas de cuatro, 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde estuvo como concursante y posteriormente como tronista. Una faceta de la valenciana en la que la pudimos ver todas sus caras y donde tras salir del programa, había encontrado el amor.

Sin embargo, tras su entrada en 'Supervivientes', tuvo un flechazo a primera vista, y la influencer dejó a su novio del momento en pleno directo en televisión, tras conocer al que ahora es el padre de sus hijas en 'Supervivientes'. Desde entonces Violeta se ha convertido en toda una referente dentro del mundo de las redes. Tras dejar el mundo de la televisión y dedicarse a las redes, a estudiar y a sus hijas, la influencer ha dado mucho de qué hablar.

La razón por la que la influencer no irá al concurso

“Sabéis que 'Supervivientes' es mi reality favorito de la historia, lo he visto desde que tengo uso de razón. Sé que tengo una cuenta pendiente con 'Supervivientes' y me gustaría volver en un futuro, pero no es el momento porque tengo una bebé de 3 meses y medio y estoy a punto de abrir mi propio negocio en junio”, ha confesado la influencer.

Lo mismo le pasa al padre de sus hijas, quién también tiene muchos compromisos profesionales de cara a los próximos meses, compromisos ya pactados que imposibilitan su participación en esta experiencia.

Aunque la influencer haya compartido que no puede participar, deja las puertas abiertas a la que fue su casa, ya que como ha confesado cientos de veces, “Nunca renegaría al mundo reality. Estaré agradecida especialmente a 'Supervivientes' porque me hice conocida y también conocí al padre de mis hijas. Siempre agradecida".

“Si en un futuro se me vuelve a presentar la oportunidad, la aprovecharé y diré que sí, sin duda", ha confesado la influencer. Ahora mismo no es el momento, pero no cierra las puertas a futuras oportunidades en la televisión.