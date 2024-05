Violeta Mangriñán estalla contra Victoria Beckham en redes sociales: "Son los más incómodos de la historia"

Si por algo se caracteriza la influencer y creadora de contenido, Violeta Mangriñán, es por su obsesión alrededor de la ropa y el té matcha, compartiendo cada día sus outfits, desde los más especiales hasta los más normales. La ex-superviviente y colaboradora de Mediaset ha sabido dar un giro de 180 grados a su carrera profesional, rentabilizando su presencia en redes sociales, donde ya acumula más de 2,4 millones de seguidores.

En uno de sus últimos vídeos de TikTok, la valenciana, habla sobre unos zapatos que lleva puestos y carga contra Victoria Beckham.

Violeta carga contra Victoria Beckham por unos zapatos

Siempre desde el humor, Violeta dice las verdades. Siempre y en cualquier ámbito en el que se vea envuelta. Así lo ha hecho en un vídeo reciente de TikTok, hablando sobre unos tacones que se ha comprado de la diseñadora británica y reina de la moda, Victoria Beckham.

La influencer subía un vídeo a su red social, donde la podemos ver completamente de cuclillas y sin poder andar debido a los zapatos que lleva puestos. Aunque Violeta Mangriñán, afirma tener una gran colección de zapatos, en la que abundan los zapatos de tacón, y nunca le había pasado esto: "Mira que tengo zapatos, pero estos son los más incómodos de la historia", afirmaba la extronista.

"Me he destrozado los pies, Victoria, con lo que te quiero", afirmaba la influencer. De hecho, es en el propio vídeo, donde se puede comprobar que la influencer no puede moverse, momento en el que afirma que, "Necesito que alguien me recoja y me lleve a casa".

Tras la publicación en sus redes sociales, ha sido poco el tiempo en el que las seguidoras han confesado también, la realidad de los zapatos: “Yo fui probarlos y tuve que devolverlos enseguida. Imposible caminar”; otras incluso han apuntado que, "Se ve venir que son incómodos y dolorosos".