La impactante reaparición de José María Gil Silgado tras salir de prisión por su enfermedad incurable

A principios de 2024 conocíamos la noticia. Después de 3 años y 3 meses en prisión por un delito de alzamiento de bienes, y de atravesar un sinfín de problemas de salud, José María Gil Silgado era puesto en libertad antes de lo previsto y de cumplir su pena por padecer una enfermedad incurable.

En este tiempo, el ex de María Jesús Ruiz ha vivido un infierno al pasar más tiempo en el hospital que en la cárcel, como él mismo ha asegurado. Y es que en su paso por los centros penitenciarios de Albolote, Mairena de Alcor y Huelva tuvo que ser ingresado por dolencias varias y, como ha explicado en el diario 'La razón', ahora se encuentra "regular": "Visitando hospitales y consultas médicas, porque aparte de los problemas de corazón, que tengo colocados dos stent y he sufrido dos infartos, me descubrieron un cáncer de colon, del que me operaron".

"Más tiempo en el hospital que en casa"

Desde que salió de prisión reside en la casa de su hermana Cintia y ha preferido vivir sus primeros meses en libertad lejos de los focos y centrado en su familia y en su recuperación, pero este miércoles ha hecho una excepción para asistir al concierto por el 30 aniversario del grupo Los Alpresa en Sevilla.

Una sorprendente reaparición con muy buen aspecto en el que Gil Silgado, de 62 años, ha revelado cómo se encuentra. "Hace muchos años que somos amigos y la verdad que me han arrancado, no tenía muchas ganas de salir de casa pero por ellos lo he hecho con mucho gusto" ha reconocido. "Estoy regular, más tiempo en el hospital que en casa pero mucho mejor que de donde estaba, evidentemente" ha confesado.