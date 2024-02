Este ha sido el dardo de Laura Escanes a su ex en 'Operación Triunfo': "¿A quién nominaríais hoy?"

Mientras Ruslana, Bea, Martin y Lucas se disputaban por los tres puestos restantes de la final de 'Operación Triunfo', el resto de la audiencia seguía el talent show desde casa, como era el caso de Laura Escanes. Sin embargo, mientras las redes sociales se llenaban de interacciones comentando las actuaciones de los concursantes, Laura aprovechaba su plataforma de X para lanzar alguna que otra indirecta a su expareja, Álvaro de Luna.

Y es que cuando el intérprete de 'Todo Contigo', la canción que escribió y dedicó a Laura Escanes, pisaba el plató de 'OT', las redes de ambos se llenaban rápidamente de intervenciones entre fans y comentarios con segundas que era imposible no pillar al vuelo.

Los fans se vuelcan con Laura Escanes

Álvaro se presentaba en 'OT' cantando 'Hoy festejo', un nuevo tema que dejó mucho que desear a los que esperaban el mítico 'Todo Contigo'. La ruptura de la influencer y el artista dejó a sus fans en shock de la noche a la mañana, y es por ello por lo que muchos usuarios de redes han aprovechado para comentar su aparición televisiva, sin olvidarse de preguntar a Laura si estaba viendo la gala.

Lejos de tomárselo personal, Laura Escanes ha demostrado tomarse con humor lo relacionado con su pasado amoroso, no obstante, no ha dejado de lanzar alguna que otra indirecta que ha sido secundada rápidamente por su audiencia.

"¿A quién nominaríais hoy?", preguntaba por Twitter después de "confirmar" que estaba viendo la gala de 'OT' al creador de contenido y humorista Alexsinos. "¿Invitados incluidos?", "A cierto invitado", "A tu ex", "Al que está actuando ahora mismo", entre otros, han sido algunos de los comentarios destacados debajo de la pregunta de Laura, que se ha limitado a seguir comentando el concurso después de aquello.

Poco después, publicaba en su Instagram una canción de Alexander Stewart titulada 'knowing you exist', una lanza que alimentaba aún más la controversia de la gala. De nuevo, Laura era partícipe de una situación que especulaba con su vida privada, y, aunque ella no entrase de lleno para desmentir nada, no es un secreto que todas las intervenciones que tuvo durante la noche hizo que la polémica se agrandara.