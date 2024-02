Logros históricos de los fans de Operación Triunfo: Chiara en el Times Square y marcas 'salvando' concursantes

"Los fans de OT están súper locos", decía Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, ante David Broncano en una entrevista en la Resistencia. Y es que hay pocas personas más leales y comprometidas que el público de este programa de largo recorrido en la televisión española, que en esta edición 2023-2024 se está emitiendo en Amazon Prime Video.

El pasado lunes, tras la Gala 9 quedaron nominados Chiara Oliver y Lucas Curotto. Uno de ellos quedará expulsado a partir de la Gala de la semana que viene, una vez que ambos hayan presentado ante el público sus actuaciones. La británica-menorquina ha escogido "You oughta know", de Alanis Morissette, y el uruguayo cantará "I don't want to miss a thing", de la banda estadounidense Aerosmith.

La mayor parte de los espectadores de Operación Triunfo se rodea cada día durante muchas horas de contenido relacionado con sus nuevos artistas favoritos, tanto de los que aún permanecen dentro de la Academia como de los que ya han salido. Así, se conectan al directo en el que se emite el día a día de los aspirantes a la final.

Pero no solo ven las clases y las charlas de profesionales de la música, sino también observan los momentos cotidianos como el desayuno, la merienda o las escenas en las que los participantes de OT descansan y disfrutan juntos. De este modo, la audiencia llega a conocer -al menos, superficialmente- los gustos y la manera de ser de los concursantes.

Los fans de los dos nominados han decidido, simultáneamente, involucrarse en el intento de que sea su candidato predilecto quien continúe en la Academia durante alguna semana más. Uno de los hitos más sonados lo han logrado aquellos y aquellas que simpatizan con Chiara (también llamada Kiki): un cartel con el letrero "Save Chiara" fue proyectado en las pantallas del Times Square, en pleno Nueva York.

Pero además, múltiples perfiles de X (antes, Twitter) se han lanzado a la alocada carrera de intentar convencer a marcas y celebrities para que apoyen a uno o al otro en esta votación, con argumentos originales y, a veces, disparatados, que casi parecen un 'meme'. También han utilizado imágenes de escenas de la vida previa a la Academia de Lucas y Chiara en las que aparecen en determinados lugares o consumiendo productos, para tratar de persuadir así a las empresas.

Tras haber sido mencionado por partidarios de ambos cantantes, Grefusa aseguró que se decantaría por el participante del concurso que más se repitiese en las interacciones de su publicación, que acabó siendo Lucas. De igual modo lo hizo la plataforma de apuntes universitarios Wuolah, quien escogió a Chiara. Otras empresas conocidas que también se han pronunciado a favor de esta última han sido Mahou, Suchard, Telepizza y Aldi, entre otras. En apoyo a Lucas se han posicionado, por ejemplo, Kaiku Caffè Latte y Platanomelón, entre otras.

Además, hay quienes también se han organizado para imprimir carteles y pegarlos en sus ciudades con la pretensión de implicar a personas que no ven normalmente Operación Triunfo. Incluso, en las redes sociales corre el rumor de que hay usuarios que duplican la aplicación oficial del programa y que se crean decenas de cuentas en TikTok, de correo o de X, para alterar mediante estos polémicos métodos los resultados de la votación.

La vorágine no solo implica a los nominados, también hay quienes han animado a otros candidatos para que lleguen a la final, como la mención sobre Paul Thin del streamer Ibai Llanos, del rapero Blon o de Movistar o el caso de los seguidores de Martin, quienes han contactado a Duolingo, a Carrefour, al Metro de Madrid y hasta a Greta Thunberg.

A continuación, una serie de publicaciones muy ocurrentes sobre varios concursantes, tanto con peticiones de fans, como con las respuestas de las marcas. Y tú... ¿esta semana salvas a Lucas o a Chiara?