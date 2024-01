El inesperado guiño de Jennifer López en su último videoclip: así ha sido el debut de 'Can't Get Enough'

La expectación alrededor del nuevo álbum de Jennifer López es máxima. La cantante, que en las últimas semanas se ha viralizado debido a un Tik-tok en el que bromea con su gusto por el vino, ya ha deleitado a sus seguidores con el lanzamniento del primer single de su nuevo álbum llamado This is Me...Now. La artista ha titulado I can't get enough a su primer sencillo, y los fans han sacado sus propias conclusiones.

Un videoclip que se ha interpretado como una declaración de intenciones, pues aparece Jennifer López haciendo referencia a los múltiples matrimonios que han marcado su vida, y con ellos, las separaciones por las que ha pasado. Desde el comienzo del vídeo aparece JLo con un vestido de novia en cuya parte central cuenta con una apertura en forma de corazón, dejando a relucir sus abdominales.

Los tres exmaridos de Jennifer López

Con la aparición de la primera boda, los invitados aseguran que la novia se arrepentirá, y es que con la lluvia apareciendo en el momento decisivo, se detecta el mal augurio para este matrimonio. En su llegada al salon, Jennifer luce un nuevo vestido de novia con escote en palabra de honor, aunque lo más impactante es cómo de repente el rostro del novio cambia, haciendo un guiño a sus exmaridos Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony.

Mientras que Jennifer López se mantiene de lo más enamorada en cada una de las tomas con los tres hombres, el videoclip torna su argumento y aparece Jennifer López en unas oficinas tramitando lo que se cree es el divorcio de los tres hombres que protagonizan su videoclip, con extraño parecido a los tres exmaridos reales.

Los tres protagonistas del videoclip de Jennifer López / Redes

A pesar de recordar a sus tres amores pasados, este videoclip está dedicado al que ella considera el amor de su vida, y su actual pareja, Ben Affleck. Como ella misma ha asegurado, este proyecto con 18 sencillos, que verá la luz el próximo 16 de febrero, relata sus experiencias amorosas más importantes. La última de ellas, y con la que culmina Jennifer es el "sí, quiero" que se dió con Ben Affleck hace tan solo un año.