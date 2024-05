Así es la sorprendente bebida con alcohol que toma la 'influencer' Aitana Soriano

Ron o whiskey con cola, ginebra con tónica o con limón, Malibú con zumo de piña, mojito, vino, cerveza, vermut... Cada cual tiene sus preferencias a la hora de elegir una combinación de sabores para refrescarse en cualquier evento o celebración. Hay determinados cócteles que son los más habituales, por eso, ha sorprendido en redes sociales la revelación de la influencer Aitana Soriano sobre qué es lo que suele beber ella en las fiestas.

Hay quien prefiere escoger opciones sin alcohol, pero para aquellas personas que sí les gusta, se puede dar un problema: la resaca. Uno de los efectos de tomar esta sustancia en exceso es la deshidratación en el organismo, de ahí que se recomiende tomar vasos agua entre medias de la ingesta de alcohol y también al día siguiente, para reponer los líquidos necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo.

Por ello, la joven valenciana ha contado en sus redes sociales que ella suele optar por el vodka con agua mineral. En lugar de mezclarlo con limón, naranja o cualquier otro refresco, la creadora de contenido defiende que así se mantiene hidratada durante la velada y evita sentir un desagradable malestar al día siguiente. "Pero agua sin gas", matiza. Fue su amiga Abril Cols, también influencer, quien le recomendó esta combinación.

Otra de las razones, según argumenta, es que no le gusta el sabor de otros refrescos y que además a muchos de estos se les añade demasiado azúcar. No obstante, el propio alcohol también contiene azúcar y puede llegar a ser muy nocivo por más factores, como no solo admite en su vídeo Aitana Soriano, sino que también lo corroboran todas autoridades médicas.

Por último, cabe destacar que lo más adecuado es no tomar alcohol o, sino, que sea una cantidad muy reducida. Además, hay que hidratarse y tener el estómago lleno, así que se debe comer antes y, si es posible, también durante la ingesta de la bebida. El consumo de alcohol debe ser ocasional porque además de que provoca adicción, resulta dañino para el organismo.