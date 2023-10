Laura Escanes, de tatuarse 'Todo contigo' a estar "muy jodida y muy mal": así ha sido su ruptura con Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna, en sus vacaciones de verano / Redes

Las alarmas saltaban hace apenas unos días en lo que se refiere a la relación sentimental entre Laura Escanes y Álvaro de Luna, quienes llevaban un tiempo sin dejarse ver juntos como solían hacer unos meses. La influencer y el cantante mantenían una relación desde hace aproximadamente un año, tiempo suficiente para que Laura Escanes le presentase a su hija Roma, o incluso se tatuase 'Todo contigo' en la mano, el nombre de la canción que Álvaro le dedicó y con la que ambos protagonizaron un romántico momento durante el Zevra Festival este verano. Cabe recordar que hace unos meses acudió a una centro para eliminar la firma de Risto Mejide que tenía tatuada.

Mientras Álvaro de Luna está de gira en Milán, la influencer Laura Escanes está inmersa en su nuevo proyecto profesional como presentadora de 'La Travessa', un formato de TV3. Según las últimas informaciones, la pareja ha decidido poner fin a su relación, y Álvaro de Luna ha dejado de seguir a Laura Escanes en su perfil de Instagram, haciendo saltar las alarmas. Según informaba la revista '¡Hola!', hace dos semanas decidieron romper su relación, y la separación habría sido de mutuo acuerdo a pesar de superar una crisis en agosto, cuando decidieron darse un tiempo.

triste pero siempre mamiiiiiiii — Laura Escanes (@LauraEscanes) October 28, 2023

Los últimos movimientos de Laura Escanes en redes sociales

La revista aseguraba que es definitivo y que se trata de "una decisión muy meditada y muy pensada. No se ha tomado a la ligera, ni de la noche a la mañana", por lo que estaríamos ante la ruptura definitiva. Desde 'La Razón' aseguran que según han podido conocer gracias a una fuente cercana a la catalana, está "muy jodida y muy mal", pues habría sido ella quien diese el primer paso para terminar la relación, porque no entiende la actitud del cantante. Este medio explica que el entorno de Laura sospecha la existencia de terceras personas, aunque por el momento no se conocen los detalles.

Álvaro de Luna se mantiene en silencio, pero la influencer ha compartido algunos mensajes en sus redes sociales, como un corazón rojo en su canal de difusión en Instagram como agradecimiento por el apoyo a sus seguidores. Además, en su perfil de Twitter compartía frases como "bonito es que siempre digan la verdad", "triste pero siempre mami", o "voy a estar siempre pa ti", entre otros. Además, ha asegurado vía stories que se encuentra en un momento muy especial de su carrera profesional: "Hoy es un día muy especial para mi y llevo esperándolo mucho tiempo, así que la energía a tope y centrada en esto", escribe dejando claro cuál es su prioridad.