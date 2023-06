Laura Escanes, distanciada de Álvaro de Luna: "No quiero sentir esta presión"

Laura Escanes habla sobre su relación con Álvaro de Luna / Redes

P. T.



Laura Escanes y Álvaro de Luna conforman una de las parejas más queridas por el público de nuestro país. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas los rumores apuntaban a un distanciamiento entre la pareja, algo sobre lo que Laura Escanes ha querido pronunciarse tras días de especulaciones. Además, la mediática ruptura entre Risto Mejide y Natalia Almarcha pone a Laura Escanes bajo el punto de mira.

Aprovechando la pregunta de uno de sus seguidores que decía "Necesitamos saber qué pasa con Álvaro", la influencer aprovechaba para sincerarse con su audiencia. Nada que ver con el conflicto entre su exmarido Risto Mejide y Natalia Almarcha, quien aseguró tener la conciencia tranquila porque "desde que empezamos a principios de diciembre, es una relación en la que yo lo he dado todo, ningún mal trato hacia esa persona, no se me puede sacar desde esa fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún tío", confesaba la joven farmacéutica en sus redes sociales.

Laura Escanes se sincera con sus seguidores

"Lo más importante es disfrutar las cosas sin más"

Laura Escanes por su parte, quiso asegurar en su perfil de Instagram que lo que pasa con Álvaro de Luna es que "los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos. Pasa que cuando nos hemos visto, no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes. Pasa que cada uno decide qué publicar y qué no... aunque parezca mentira... y a veces los titulares que hemos leído hace que tengamos menos ganas de publicar algo" comenzaba señalando la que fue participante de 'El Desafío' en Antena 3.

Unas contundentes declaraciones por parte de la influencer que terminaban explicando que, a pesar de que "en el momento que se hace pública una relación haya interés en saber cosas", lo más importante es "disfrutar las cosas sin más y sin publicarlas es muy necesario. A veces me cuesta más publicar por estas cosas, no quiero sentir esta presión", culminaba Laura Escanes en su comunicado.

Y es que, Laura Escanes se encuentra inmersa en un nuevo proyecto televisivo, completamente diferente a todos sus trabajos previos. Se trata del programa de TV3 'La Travessa', del que será presentadora en apenas unos meses. La catalana se encuentra ocupada y centrada en sus grabaciones, y el poco tiempo libre lo dedica a pasar tiempo con sus seres queridos, según ha asegurado. Por su parte, Álvaro de Luna se encuentra preparando nueva música, por lo que los rumores de separación parecen haber desaparecido tras las declaraciones de la influencer.