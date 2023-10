Lequio, sobre Ana Obregón: "Por higiene mental, he decidido no hablar"

ALESSANDRO LEQUIO EN EL PLATÓ DE VAMOS A VER / TELECINCO.ES

Este martes, Ana Obregón acudía por primera vez al programa de TardeAR y se sentaba con Ana Rosa Quintana para confesarle cómo se encuentra tras estos primeros meses de vida de su nieta -hija adoptiva- Ana. Muy feliz y también sincera, la actriz aprovechaba dicho espacio para lanzarle un mensaje al padre de su hijo, asegurando que tanto la bebé como ella estarían encantadas con que fueran a casa para conocerla.

Esta entrevista ha sido reproducida este miércoles en Vamos a ver y aunque pensábamos que Alessandro Lequio iba a guardar silencio como tantas veces ha hecho respecto a este tema, sí que ha querido dejar algunas cosas. Ante todo, ha dejado claro que "soy una persona educada, eh" y por tanto respeta absolutamente las declaraciones de su expareja.

"De entrada, máximo respeto porque la respeto profundamente, es la madre de mi hijo y por supuesto, cariño" confesaba el colaborador de televisión, que automáticamente advertía que no hablaría: "En este tema ya sabéis que, por una cuestión de higiene mental, he decidido no hablar. Soy incapaz de estar todo el día sacando este tema por eso me mantengo en mi silencio".

Una de las cosas que sí ha querido comentar Lequio es que "una bebé de siete meses no tiene capacidad de desear conocer a alguien, es absurdo", por lo que lo que dijo Ana este martes, de que su nieta estaba deseando conocerle, no puede ser posible ya que tan solo tiene siete meses.

Alessandro también ha asegurado que "me alegro, es una felicidad inmensa verla con una sonrisa, por supuesto" y ha aclarado que él escogió otra decisión que la actriz, por lo que "no puedo juzgar determinados comportamientos porque si empiezo a juzgar entonces no acabamos porque habría que explicar muchísimas cosas".

El padre del recordado Aless Lequio ha compartido con sus compañeros y el público su necesidad de "ese silencio por mi bienestar" y ha recalcado que no es posible una comparación con Ana: "somos distintos, ella necesita entrevistas y yo, no he hecho ninguna. Ella es así, somos distintos".

Sin pelos en la lengua, el colaborador de televisión ha confesado que "lo importante es cómo estoy yo, cómo me siento yo, cómo está mi familia, mi mujer y mi hija y el resto me da exactamente igual" y que en su familia "tenemos unos principios, uno de ellos es nunca tomar en serio lo que dicen de nosotros porque empezaríamos a ser agilipollados; segundo, tomar en serio las cosas que sí importan en la vida... entonces, a mí lo que piensen los demás sobre este asunto".

Por último, Lequio ha desvelado que hablar de los deseos de su difunto hijo es "algo muy íntimo, por tanto, lo que penséis o lo que piensa, me da igual" y ha comentado que la presentadora de televisión respeta su decisión: "Ana es una mujer completamente educada y comprende lo que tiene que comprender".