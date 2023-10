El controvertido comentario de una concursante de Gran Hermano VIP: "Huele fatal, huele como Asturias"

La concursante de GH VIP Marta Castro ha hecho un comentario desafortunado que ha incendiado las redes sociales

La concursante de 39 años de la octava edición del popular programa de televisión de Telecinco Gran Hermano VIP ha proferido un comentario bastante polémico al percibir el mal olor que emanaba de la casa en la que todos residen durante el concurso. "Huele mal, huele como Asturias", ha exclamado. Ella es precisamente originaria de esta comunidad autónoma -aunque vive en Madrid desde hace casi dos décadas- y ha decidido hacer esta comparación.

Varios concursantes se encontraban en torno a los sofás hablando y comentando un mal olor procedente del exterior de la casa. Tras haberse asomado a la terraza algunos de los que estaban presentes, Castro ha dicho: "Huele como a vacas".

No han tardado en llegar las críticas con respecto a estas palabras en las redes sociales. "¿¿¿Dice que huele mal Asturias??? Ay niña, ni bien salgas nominada el pueblo asturiano te hará batir récords en votos negativos", presagiaba una usuaria de Twitter (actual X). "Asturias tiene muchos olores, huele a mar, a hierba, a tierra húmeda, a flores", defendía otra cuenta. Asimismo, personas de otras comunidades han empatizado: "Como gallega que soy, viva nuestro olor: a verde, a marisco, a ganado a... CALIDADE!!!!!!"

Otros, en cambio, han argumentado sobre sus buenas intenciones: "Pero ella es asturiana… No creo que lo diga a malas, por mal que me caiga". También trataba de reflexionar una chica: "A ver, no la soporto y soy asturiana, pero creo que se refería a que huele como cuando vas a un pueblo ganadero en Asturias o en cualquier parte... Lo que pasa es que esta chica lleva toda la vida veraneando aquí y le recordará a pueblos... Si no te gusta y huele todo mal, no vas año tras año".

Lo que sí se ha apreciado es que, ya sea por este comentario o por otros comportamientos durante su trayectoria en el concurso, no tiene mucha popularidad entre la audiencia.

¿Quién es Marta Castro?

Esta concursante es empresaria e influencer y tiene 54 mil seguidores en Instagram (@itsmartacastro). Inicialmente, saltó a la fama cuando comenzó una relación sentimental con el piloto Fonsi Nieto en 2014, tras conocerse en una discoteca de Madrid. Se casaron en 2017 y tuvieron un hijo. Sin embargo, dos años después se separaron y ella volvió a salir de la atención mediática durante una buena temporada. Durante ese tiempo trabajó como profesora y como directora de un local de pestañas. En la actualidad, Marta Castro es pareja de Rodri Fuentes, conocido por su aparición en la edición de Gran Hermano de 2017.