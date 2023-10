Qué fue de… Concha Cuetos, la mujer que en los noventa se convirtió en la actriz más popular de la televisión española

Concha Cuetos en la vinoteca de Madrid, Lavinia / AGUSTÍN CATALÁN (ARCHIVO)

En los libros sobre historia de la televisión en España debería ocupar un lugar destacado Farmacia de guardia. La serie del gran Antonio Mercero, a quien también debemos Verano azul, se estrenó en septiembre de 1991 y consiguió mantenerse en antena durante cinco temporadas. Si bien es cierto que le costó un poco arrancar, llegó a obtener cuatro TP de Oro a mejor serie nacional en años consecutivos y en su último capítulo se hizo con un 62,8% de cuota (lo que lo convirtió en el programa más visto de la televisión en España desde la llegada de las privadas hasta la final de Operación Triunfo 2002).

"Las comedias de situación siempre tienen que tener unos guiones con ingenio, inteligencia y sensibilidad y unos actores estupendos que tengan el tono de la comedia. La serie tiene un espíritu progresista y tolerante, y me parece que eso es positivo", comentó su director sobre un producto audiovisual que, efectivamente, supo sensibilizar e informar a los espectadores sobre realidades como el problema del racismo o el estigma del sida (uno de los capítulos tuvo como protagonista a una niña de seis años que poco antes de rodarlo había sido abucheada en su propio colegio por su condición de seropositiva).

Concha Cuetos y Carlos Larrañaga en una escena de 'Farmacia de guardia'. / CEDIDA

La serie estaba protagonizada por Lourdes Cano (Concha Cuetos), una mujer separada y con dos hijos que regenta una farmacia frecuentada por su exmarido (Carlos Larrañaga), con el que mantiene una buena relación, y los peculiares vecinos del barrio. “Es una mujer totalmente normal”, respondía Cuetos cuando le preguntaban por la clave del éxito de su personaje. “A lo mejor es lo que muchas mujeres quisieran ser: una mujer muy equilibrada con sus contradicciones internas, pero mínimas".

Su padre quería que estudiara Farmacia

Cuetos, que vino al mundo en Madrid en enero de 1944, tenía tres años cuando se trasladó con su familia a Tánger. Allí disfrutó de un ambiente relativamente abierto y tolerante hasta que, a los dieciséis, se instaló nuevamente en la capital española. Como se le daban bien los idiomas (hablaba francés e inglés y chapurreaba un poco de italiano y portugués), pensó en encaminar sus pasos hacia el mundo de la traducción. Su padre, sin embargo, soñaba con verla estudiando una carrera como Farmacia.

Y en esa etapa de indecisión se encontraba Cuetos cuando el productor de Canción de juventud (1962), que casualmente era cuñado de una compañera suya de internado, le ofreció un pequeño papel en esa comedia musical. Casi sin darse cuenta, se vio metida de lleno en un universo nuevo. “A mi padre no le gustó la idea de que fuese actriz, pero nunca se opuso”, confesó. “Y se me educó como a las demás chicas de mi edad: para ser la dulce esposa de un hombre importante, aunque al mismo tiempo fue muy severo en la parte intelectual".

Después de compartir créditos con Rocío Dúrcal, la actriz trabajó en Estudio 1 y participó en Escala en hi-fi, un programa musical de TVE donde conocería a un joven realizador de televisión llamado Manuel Ripoll. Se enamoraron, se casaron en 1963 y en los seis años siguientes tuvieron dos hijos (Adelaida —a la que familiarmente llaman Laila— y Juan), por los que Cuetos dejó de trabajar durante una temporada.

Como echaba de menos su profesión, a principios de la década de los setenta volvería al teatro junto a Arturo Fernández. También intervino en algunos espacios dramáticos para televisión, normalmente bajo las órdenes de su marido. “Concha hizo conmigo el ochenta por ciento de las series en las que prestó su colaboración”, contó una vez Ripoll. “Me congratulo enormemente del éxito que está obteniendo porque Concha siempre ha sido una magnífica actriz”.

En defensa del divorcio

Ya en 1986, Cuetos protagonizó una serie, Tristeza de amor, en la que daba vida a una locutora que tenía como compañero de cadena de radio al mismísimo Alfredo Landa. Poco después de rodarla, Ripoll y ella terminaron su matrimonio de 23 años en buenos términos. No en vano, conservaron cierta amistad y más de una vez se dejaron ver juntos públicamente. “Me pareció más honesto romper que mantener una situación que no me satisfacía”, confesó al respecto. “Me dan mucha pena las mujeres que aguantan por un tema económico o por los hijos. Creo que los hijos tienen que tener el concepto de la libertad y no lo pueden tener si uno de los padres está obligado a mantener una relación por un problema económico”.

Presentación de la película 'La mujer de mi vida' con Lucía Etxebarría, Antonio del Real, Emilio Gutiérrez Caba, Pepe Sancho, Miriam Díaz Arroca, Leticia Bredice y Alejo Sauras. / JUAN MANUEL PRATS (ARCHIVO)

A pesar del gran éxito que tuvo Tristeza de amor, la actriz volvió a desaparecer del foco mediático. Pasó a dedicarse al doblaje, que no era su pasión pero entonces le proporcionaba una mayor estabilidad financiera. La salvó el hecho de que Mercero, con el que ya había trabajado en Verano azul, pensara que ella era la actriz ideal para el personaje de Lourdes Cano. "Esa serie me dio la oportunidad de hacer un buen papel y de trabajar con un grande como Antonio Mercero", dijo. "Y popularidad. Dinero, no mucho. Entonces no se pagaban fortunas como ahora, pero me llegó el maná de la publicidad. Ahí pude ahorrar".

La popularidad que Cuetos alcanzó en esa época se observa en la cantidad de ocasiones en las que aparecía en las revistas, que siguieron de cerca la relación sentimental que durante cinco años mantuvo a distancia con Jorge Cernadas, un economista residente en Buenos Aires. “Cuando yo me casé”, aseguró la actriz en una entrevista, “la madre de una queridísima amiga me dijo: ‘Nunca te vayas a un piso pequeño, porque para que una relación dure hay que dormir en distintas camas y en diferentes habitaciones. Y lo que es ideal es hacerlo en distintas casas y en distintas ciudades’. Yo me pasé, porque me fui a distintos continentes, pero lo de distintas casas está muy bien. La convivencia mata mucho”.

Su presencia en medios también sirvió para conocer más a fondo a una mujer comprometida con toda causa que consideraba justa. De su colaboración con la Fundación Vicente Ferrer dijo: “Mi paso por la India me cambió la vida. Me enseñó que los que menos tienen son los más generosos”. También hablaba con orgullo de sus hijos (“He conseguido que sean dos seres tremendamente libres, aunque a veces demasiado idealistas. Les ayudo a que luchen por lo que creen que merece la pena y aprendo mucho de ellos”) y nunca tuvo problema en revelar sus preferencias políticas (“Soy una mujer liberal, en el sentido amplísimo de la palabra. Fui socialista con carnet, pero ya no. Así puedo cantarle la verdad a todo el mundo. Me ha desencantado el juego de la política”).

Reunión de 'Farmacia de guardia'

Desde mediados de los noventa, Cuetos se volvió algo más selectiva con sus papeles. En 1996, tras muchos años de ausencia, volvió al teatro con la obra Rebeldía, dirigida por Ángel García Moreno, y en 1999 estrenó la serie Jacinto Durante, representante, donde, para variar un poco, se metía en la piel de una representante artística trepa y ambiciosa. Y en 2002 dio el paso de ampliar nuevos horizontes profesionales montando una productora de cine llamada Niebla Producciones.

Muchos se sorprendieron cuando en 2010, tras actuar en un par de series fallidas, volvió a ponerse el uniforme de boticaria para protagonizar un telefilme de Antena 3 que supuso una reunión de los protagonistas de Farmacia de guardia, 15 años después de que se emitiera el último episodio de la serie. En la rueda de prensa que los actores dieron para presentar el proyecto, Cuetos admitió que el final de la serie supuso para ella “una liberación”, tras un lustro dedicada en cuerpo y alma a su rodaje y promoción.

Después se refugió en el teatro, donde le ofrecían papeles más interesantes que en la tele o el cine. “Pretendo seguir viviendo de esta profesión. Quiero seguir haciendo lo que me gusta, rodeada de gente que me gusta y poder elegir. Y seguir conservando las neuronas suficientes para poder desarrollar un personaje. He hecho la prueba de estar tiempo sin trabajar… y me va fatal: me pongo mala, me duele todo”, contó en 2015, un año antes de que viese la luz el que es su último trabajo hasta la fecha, el filme En tu cabeza (2016), de Daniel Sánchez Arévalo.

Hoy día Cuetos está bastante volcada en su familia, que fue su principal apoyo cuando en 2021 su ex marido falleció tras sufrir un accidente doméstico en casa. "Ella se encuentra muy bien y sigue trabajando, aunque muy selectivamente y poco, solo en cosas que le apetecen", asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA una persona de su entorno más cercano. "Está estupenda física y mentalmente, viajando todo lo que puede y disfrutando de sus nietos y su perrita".