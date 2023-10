Una tatuadora recibe críticas por su aspecto: "No me veo teniendo hijos y haciendo tu trabajo con estas pintas"

Muchas personas acuden a estudios de profesionales para hacerse tatuajes

Una tatuadora conocida en redes sociales como La Tuerta (@latuertapiercer) ha compartido un vídeo en el que se escucha cómo una clienta opina sobre su apariencia estética. "Una cosa es llevar un pendiente y otra, es llevar todo lo que tú llevas, no te ofendas, eh, pero a mí me parece grotesco", comenzaba exponiendo.

En el clip difundido se ve únicamente a la tatuadora, colocada de perfil a la cámara. La Tuerta habitualmente graba sus sesiones para mostrar posteriormente estos contenidos en sus perfiles de TikTok e Instagram con el objetivo de explicar su trabajo y de dar consejos a los consumidores.

En el vídeo, la profesional de la tinta mira pensativa a la mujer, que se encuentra fuera del plano y de la cual solo se ve un pequeño fragmento lateral, puesto que está sentada en la camilla del estudio. No se ve el rostro de la clienta, aunque por la voz parece joven. "Es como una necesidad de llamar la atención, de estas personas que se rebelan contra sus padres, que no digo que sea tu caso, no me malinterpretes. Pero, en su mayoría, estas personas no consiguen trabajos que... mira, tú, por ejemplo, estás trabajando en un estudio de tatuajes", vitupera.

La tatuadora permanece callada y pensativa, mirándola tranquila, permitiendo a la mujer que desarrolle su dictamen. La clienta prosigue: "Está claro que nadie contrataría a una persona que tiene esas figuras, porque ya dice mucho de cómo es esa persona. En la época de mis padres, normalmente era un criminal una persona así. Hoy en día, pues tal vez no eres una criminal, pero te mueves en un mundillo que no es precisamente el decente".

Tras escuchar atentamente, la tatuadora comienza a argumentar educadamente contestando a la clienta: "Entonces, por esa regla de tres, a los futbolistas de primera división que van tatuados enteros, ¿no los consideras personas con un trabajo decente?". La usuaria parece tener respuesta para todo: "Es diferente. Son personas que tienen mucho dinero, que son millonarias y que ya tienen una profesión a... por ejemplo, tú, que no podrás optar a nada mejor que esto a lo que te dedicas", decía la clienta, sentada en la camilla porque había acudido al local a hacerse un pendiente. "¿Tú crees que con 10 años más podrás seguir viviendo de esto? No sé, yo no veo que te vaya a durar mucho, porque no veo que esto sea un trabajo serio".

La clienta sigue convencida en su postura inicial y manifiesta: "Yo no me veo teniendo hijos y haciendo el trabajo que tú haces con estas pintas, con estos tatuajes y con estas dilataciones. Esto me parece horrendo, ¿me entiendes? Yo pensaría que mi hija realmente tiene un problema, porque está intentando llamar la atención. [...] Un problema de algo que se tiene que resolver, porque no está bien".

La profesional se da la vuelta, asimilando sus palabras, y ella prosigue: "Pero que esto no va para ti, yo te doy mi opinión acerca de las cosas que pienso". La tatuadora, entonces, se ríe con incredulidad, así que la clienta refiere: "Es que me estás dando una sensación pasivo-agresiva".

La tatuadora La Tuerta se explica: "Me estás malinterpretando", aclara. "Entiende que estás hablando de cómo yo voy vestida y... has venido al estudio de tatoos a que yo te haga un pendiente. Entonces estás criticando mi trabajo, diciendo que no es un trabajo serio, que yo tengo problemas mentales si voy así, o sea, que algo no va bien en mi cabeza...", se defiende con calma.

La mujer finalmente concluye: "No, estoy diciendo que no es normal que una persona que ya no es veinteañera se esté dedicando a algo así porque igual el día de mañana tal vez formas una familia. ¿Tú crees que puedes trabajar de esto y cuidar de unos hijos? ¿Qué imagen se van a llevar tus hijos cuando vayas al cole a buscarlos con estos tatuajes y con estas cosas? Es igual, dejemos esto, hazme el pendiente y ya está porque no... era solo un comentario, sin más, de curiosidad y ya está". La tatuadora finalmente se gira y se acaba el vídeo.

Noticias relacionadas

En las redes sociales no han tardado en aparecer miles de comentarios criticando a la clienta, tanto por su postura, como por la "actitud atrevida" de decirle esas opiniones a ella y, además, dentro de su entorno profesional, en el estudio de tatuajes. Asimismo, muchos usuarios han apuntado al "descaro" de referir toda esa retahíla y, posteriormente, solicitar que continúe el servicio con total normalidad y también han alabado la paciencia de la profesional y sus respuestas educadas.

Para evitar un linchamiento habitual en redes sociales, después, la tatuadora La Tuerta ha publicado una 'historia' en Instagram con el siguiente mensaje: “Solo vengo a deciros que no os olvidéis que en ese vídeo salimos 2 personas. Puede que te sientas ofendido por sus palabras, pero no desees la muerte a nadie. Da su opinión, quizás de una manera torpe, pero simplemente es eso. Calma”, ha pedido.