La familia de Mario Biondo, dispuesta a contraatacar con otro documental: "Me siento David contra Goliat"

Ya es oficial. 'Netflix' ha sacado a la luz el documental que investiga una de las muertes más mediáticas de la historia de nuestro país. 'Las últimas horas de Mario Biondo' cuenta con tres capítulos en los que se coloca en el punto de mira el fallecimiento en extrañas circunstancias del que fue marido de Raquel Sánchez Silva. Un tira y afloja que ambas partes de la historia llevan protagonizando durante más de una década, y que 'Netflix' espera aclarar con este nuevo proyecto que estrena el 3 de agosto.

Sin embargo, parece ser que el formato no se ajusta a la realidad que algunas de las personas más cercanas a Mario Biondo dicen haber vivido. Y es que, tanto su familia como Óscar Tarruella, el detective y criminólogo contratado por el entorno del fallecido, a su vez exmarido de Mónica Naranjo, han dejado claro que el documental podría contener información sesgada y manipulada.

Dos versiones completamente opuestas

Tras pronunciarse a través de sus redes sociales y desvelar algunos detalles más sobre la muerte de Mario Biondo que ponen en el punto de mira a la viuda del cámara, Óscar Tarruella ha hablado con la revista 'Lecturas' para explicar a fondo cómo se encuentra la familia del fallecido en estos momentos. Mientras que Raquel Sánchez Silva siempre se ha mostrado conforme con la resolución de la investigación inicial, la familia de Mario Biondo ha defendido durante diez años que se trata de un asesinato, y no de un caso de suicidio.

Tal es la escisión, que mientras en España se determinó que Mario Biondo había muerto por "asfixia por sofocación, presumiblemente de carácter suicida", en Italia se decretó que el fallecimiento se debía a un "homicidio doloroso" por parte de terceras personas. Alegando que se trata de un dcumental engañoso y sesgado, Óscar Tarruella desvela que en la productora que lo ha llevado a cabo trabaja Guillermo Gómez, exrepresentante y defensor de Raquel Sánchez Silva.

Óscar Tarruella ya prepara el contra documental

Tras los numerosos intentos del criminólogo por frenar la emisión del proyecto, debido a que tanto los padres de Mario Biondo como él mismo encontraron las preguntas de las grabaciones un tanto tendenciosas, asegura que "sé que han utilizado nuestras imágenes, porque sé que hay periodistas que ya han visto el documental”, por lo que no dejará de luchar por lo que cree.

Tarruella ya ha demandado a la productora por el uso de imágenes sin su consentimiento, y también ha confesado que se encuentra trabajando en un contra documental: "Claro que sí, yo estoy moviéndome y en contacto con la familia y hay sobre la mesa diferentes plataformas interesadas en hacer el contra documental, todo eso son cosas que van despacio, tanto en el terreno judicial como en el resto, me siento David contra Goliat, pero no voy a parar de defender nunca lo que creo que es justo, así lo he hecho siempre" señala a la revista mencionada dejando claro que todavía queda mucho que contar sobre la muerte de Mario Biondo.