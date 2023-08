El detective de la familia de Mario Biondo, contra Raquel Sánchez Silva: "Jugaba a juegos de auto asfixia erótica"

El detective de Mario Biondo carga contra Raquel Sánchez Silva / Redes

2 Se lee en minutos P. T.



Raquel Sánchez Silva, una de las presentadoras más reconocidas de nuestro país, atraviesa un momento de lo más crítico en lo que a su vida personal se refiere. La conductora de 'Maestros de la costura' ocupa el foco mediático apenas unas horas antes de que 'Netflix' saque a la luz cómo fueron las últimas horas de vida de su exmarido Mario Biondo, quien falleció en extrañas circunstancias en el año 2013. Una docuserie llamada 'Las últimas horas de Mario Biondo' llega a nuestras pantallas este 3 de agosto con nuevos detalles sobre el caso del fallecido.

El criminólogo y experto en homicidios Oscar Tarruella, también exmarido de Mónica Naranjo, fue contratado por la familia de Mario Biondo con el fin de encontrar nuevas pistas sobre el fallecimiento del italiano. Un vídeo publicado por el propio detective en su canal de Youtube ataca directamente a la viuda de Mario Biondo y habla de sus extraños gustos sexuales. Dejando claro que no confía en lo que se vaya a contar en el documental que Netflix prepara, el criminólogo ha contado algunos detalles.

Raquel Sánchez Silva habría aprendido 'hipoasfixia' en Inglaterra

"Me he visto moralmente obligado a compartiros este vídeo. Un vídeo-predicción sobre lo que yo creo que vamos a ver, o no, en el documental Las últimas horas de Mario, que está producido por el ex mánager de Raquel Sánchez Silvia. Algo que nos ocultaron a los participantes, quienes grabamos sin saber que estaba este sujeto detrás. Recordemos que, recientemente, se estrenó en Netflix un reality presentado por la misma presentadora, lo que en el argot del show business, podríamos llamar como 'cerrar en pack" ha comenzado asegurando en el vídeo de Youtube.

Noticias relacionadas

Además, el exmarido de Mónica Naranjo ha querido hablar sobre un asunto que apunta directamente a los gustos sexuales de la presentadora, confesando que según su opinión, habría sido la afición de Raquel Sánchez Silva por los juegos eróticos de asfixia lo que habría acabado con la vida del italiano: "Raquel aseguró en una declaración que Mario y su hermana jugaban a juegos de asfixia de pequeños... Y su hermana ha declarado que es falso. No obstante, un testigo cercano al entorno de la viuda manifiesta que, en realidad, la que jugaba a esos juegos de auto asfixia erótica era Raquel, quien lo habría aprendido en Inglaterra. Esta declaración está grabada, expuesta en un informe y está a disposición de un juez en Madrid" continúa explicando en su comunicado.

Y es que, ya fueron los padres de Mario Biondo quienes acusaron a Raquel Sánchez Silva de practicar hipoasfixia: "Vamos, cuéntanos tu experiencia en Londres en 2008, que además de mejorar tu inglés aprendiste la técnica de la asfixia erótica. Todo saldrá a la luz", escribieron en el mes de abril. El detective de la familia continúa con sus acusaciones hacia la presentadora y su primo, además de resaltar que en su opinión, lo que veremos en el documental de 'Netflix' estará sesgado y manipulado.