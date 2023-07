Alerta tiburones: ¿qué tipos de tiburones se ven en España?

En las últimas semanas, se han registrado varios avistamientos de tiburones cerca de la orilla en diferentes puntos de la costa española, especialmente de la especie conocida como tintorera o tiburón azul. Este hecho ha causado sorpresa y alarma entre los bañistas y los biólogos marinos, que intentan explicar las posibles causas de este fenómeno.

Estos avistamientos se han producido sobre todo en Menorca, Tarragona, Alicante, Ibiza o Mallorca, generando una gran alarma en los medios. En todos ellos se ha tratado de tintoreras (Prionace glauca), una especie que vive en los océanos Atlántico y Pacífico, pero que también lo hace en aguas profundas del mar Mediterráneo.

El fenómeno ha recibido una considerable atención mediática e incluso en medios británicos se ha advertido este año a sus ciudadanos sobre la presencia de escualos en las costas de España en caso de que decidan pasar aquí unos días de vacaciones.

Qué tipos de tiburones hay en el Mediterráneo

Y es que los tiburones en el mar Mediterráneo no son nada extraños, sino que su presencia es significativa y abarca una amplia variedad de especies. De hecho, se estima que hay alrededor de 45 tipos diferentes de tiburones en estas aguas, lo que hace del Mediterráneo un hábitat importante para los escualos.

Entre las especies de tiburones más comunes en el Mediterráneo está la tintorera, también conocida como tiburón azul. Este tiburón puede alcanzar un tamaño promedio de 2,5 metros y pesar alrededor de 80 kilos. Es una especie migratoria y se caracteriza por su cuerpo delgado y su coloración azul brillante.

Otro tiburón común en el Mediterráneo es la cañabota gris, que puede crecer hasta los 5 metros de largo y superar los 1.000 kilos de peso. Es un tiburón de aguas cálidas y se le puede encontrar en diferentes zonas del Mediterráneo, incluyendo las costas españolas.

Además, también hay otras especies de tiburones que se pueden encontrar en estas aguas, como las pintarrojas, que son pequeñas y no representan un peligro para los bañistas, y los cazones, que pueden medir hasta dos metros y pesar alrededor de 45 kilos.

Noticias relacionadas

Aunque es importante tener en cuenta que la presencia de tiburones en el Mediterráneo no implica necesariamente un peligro para los bañistas, de hecho hay expertos que incluso consideran que están en extinción en las aguas más occidentales, y que los ataques no provocados por tiburones en estas aguas son extremadamente raros, no es la primera vez que se han visto tiburones en las costas españolas.

¿Qué hacer si nos encontramos con uno?

Aunque es muy improbable que nos crucemos con un tiburón en la playa, nunca está de más seguir algunas recomendaciones por si acaso