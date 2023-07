Un enorme tiburón irrumpe en una playa llena de bañistas en Florida

Las temperaturas aumentan a lo largo del verano, y la ola de calor a nivel mundial afecta a humanos y animales. Un tiburón ha aparecido en una playa del noroeste de Florida llegando a nadar a escasos metros de la orilla y deslizándose incluso entre algunos baiñistas rezagados. Un animal de dos metros que provocó el caos en esta playa, creando una estampida de bañistas cuando se percataron de la presencia del animal.

La playa en la que sucedieron los hechos es Navarra Beach, al norte del Estado de Florida, territorio con gran cantidad de tiburones, aunque siempre alejados de las orillas. Mientras los bañistas norteamericanos disfrutaban de un tranquilo baño en las aguas de Florida, un tiburón se colaba en la playa y su aleta era divisada por los primeros bañistas, que huyeron despavoridos del animal.

“Get out of the water!” Like a scene from “Jaws”. Shark swimming off a Florida beach sends ocean goers scrambling for safety. (Video: WEAR) pic.twitter.com/4iNlk85wt7