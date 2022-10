Brutal pelea en el metro de Madrid por no llevar mascarilla

El debate sobre la conveniencia o no de seguir llevando las mascarillas en el transporte público está a la orden del día. Muchos ciudadanos están a favor de su retirada, como ya sucede en el resto de espacios cerrados desde hace meses. Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que se va a mantener la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los transportes públicos hasta que los expertos digan lo contrario.

En medio de este debate, hay que personas que deciden por su propia cuenta dejar de usarlas. Y otras que deciden tomarse la justicia por su mano. Es lo que ha sucedido recientemente en el metro de Madrid, donde un usuario anónimo ha grabado una pelea entre dos viajeros motivada porque uno de ellos no llevaba la mascarilla puesta.

Pelea en el metro por una persona que no llevaba la mascarilla



📹 Madrid pic.twitter.com/DH8bTGQOTN — SocialDrive (@SocialDrive_es) 20 de octubre de 2022

"¡Que te bajes del vagón!", se puede escuchar a un hombre decirle a otro - el que no lleva la mascarilla- al comienzo del vídeo, que dura algo más de dos minutos. "No me hables sin mascarilla", continúa diciendo el agresor, justo antes de comenzar a empujar en el hombro a la otra persona. "Voy a llamar a la policía", responde este, a lo que se escucha a una chica responder: "Pues llama, chico, pero es que es obligatorio".

Mientras se produce este intercambio de impresiones, la tensión va subiendo poco a poco en el interior del vagón. Finalmente, la situación se descontrola y los dos viajeros acaban llegando a las manos. ·Oye, vale ya", se escucha decir a una mujer preocupada.

