Copernicus avisa de una tormenta de arena que se desplaza hacia España

Temperaturas por encima de lo que es habitual en esta época del año y muchas nubes es lo que nos deparará el tiempo en algunos puntos de la península en las próximas horas. Pero no será lo único, puesto que también está previsto que aparezca la calima o el polvo en suspensión hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que durante el día de hoy y el de mañana, martes 18 de octubre la calidad del aire empeorará.

Esta situación se debe a la llegada de una tormenta de arena procedente de África. Así lo anunciaba hace unos días el sistema de vigilancia Copernicus, que alertaba del desplazamiento de una "tormenta de arena" del Sáhara hacia la Península Ibérica y Francia.

La tormenta de arena arriba hoy lunes 17 de octubre a suelo valenciano, Andalucía, Extremadura... y se extenderá hasta mañana martes, 18 de octubre, a tenor del movimiento previsto por Copernicus.

A new #SaharanDust storm 😷 is forecasted to over the Iberian Peninsula 🇵🇹🇪🇸 and France 🇫🇷



The #CopernicusAtmosphere Monitoring service provides a view of the situation for the coming days



⬇️ Aerosol forecasts (visualised in @Windycom) from today until 19 October#Calima pic.twitter.com/cDrzLz7L8H