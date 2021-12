Dos concejales y una cabeza de cordero degollada: el macabro amigo invisible de Vinaròs

La diputada Marisa Saavedra y otros compañeros de partido mostrando el apoyo a Anna Fibla, concejala de Cultura y Patrimonio, piden el cese o la dimisión de Chaler antes de que concluyan estas fiestas de Navidad. De lo contrario, romperán el pacto y dejarán de formar parte del equipo de gobierno

¿Podría el regalo de un amigo invisible romper un pacto de gobierno? En Vinaròs, sí.

La coalición entre PSPV-PSOE y TSV (que gobiernan junto a Compromís, partido que se unió el pasado mes de abril) ha sufrido una nueva crisis, en esta ocasión de la manera más surrealista y menos esperada, tras una escena digna de un guion de 'El Padrino' o 'House of Cards' a la vinarocense.

Todo sucedió tras el pleno ordinario de este mes, cuando los miembros del equipo de gobierno procedieron a darse los regalos del amigo invisible, para afianzar el compañerismo y las relaciones entre ellos. Nada más lejos de la realidad. El regalo que el socialista José Chaler, concejal de Urbanismo y Deportes, dio a su compañera de gobierno, Anna Fibla, líder de Totes i tots som Vinaròs (TSV) y concejala de Cultura y Patrimonio la disgustó tanto que abrió una nueva brecha entre ambos partidos.

Con el mensaje "Producto de proximidad"

Y es que el regalo de Chaler fue macabro y desconcertante a partes iguales. Cuando Fibla abrió la caja con el detalle donde ponía escrito "Producto de proximidad", no daba crédito de lo que había en su interior: una cabeza de oveja degollada, sus ojos, sus vísceras y todo ello envuelto en verdura podrida.

"¿Qué pensarías si os regalaran a vosotros o a vuestros familiares una cabeza de cordero, unos ojos y unas vísceras y fruta y verdura podrida?" Anna Fibla, concejala de Cultura y Patrimonio de Vinaròs

El enfado de Fibla y sus compañeros de partido fue tal que, al día siguiente, el miércoles por la noche, se convocó una asamblea en el seno de TSV. Este viernes ha convocado una rueda de prensa a la que asistió la diputada Marisa Saavedra y otros compañeros de partido mostrando el apoyo a su líder, y en la que piden el cese o la dimisión de Chaler antes de que concluyan estas fiestas de Navidad. De lo contrario, romperán el pacto y dejarán de formar parte del equipo de gobierno.

"¿Qué pensarías si os regalaran a vosotros o a vuestros familiares una cabeza de cordero, unos ojos y unas vísceras y fruta y verdura podrida?", inició Fibla su discurso. "Llevamos dos años y medio en el gobierno muy difíciles, porque el entente que ha habido en el equipo de gobierno no ha sido bueno y eso se ha visualizado alguna vez públicamente, pero lo que no se ha visto es la problemática interna continua dentro del equipo de gobierno contra los concejales de Totes i tots som Vinaròs”.

"La gota que ha colmado el vaso"

Según Fibla, socia de la protectora El Cau, este regalo del amigo invisible "es la gota que ha colmado el vaso". “Empezó a abrir el regalo el alcalde, Guillem Alsina, continuó Marc Albella, y eran todo regalos normales, y luego me tocó a mí. Era una caja muy grande de porexpan donde ponía ‘producto de proximidad’, y pensé que sería un buen detalle. Cuando lo desenvolví, había una caja transparente con una cabeza y unos ojos de cordero muerto, y también sus vísceras, todo lleno de sangre y envuelto con verdura podrida. No entendí cómo podía estar pasándome esto, ni a mi ni a mi partido. Y mientras tanto, algunos compañeros socialistas, entre ellos el alcalde, se estaban riendo".

"En ese momento me sentí muy atacada y no dije nada, hice como si nada hubiera pasado a pesar de lo que sentía, porque sentí acoso hacia mi persona" Anna Fibla, concejala de Cultura y Patrimonio de Vinaròs

"En ese momento tuve el temple de aguantar la situación, porque después teníamos que decir quien había hecho el regalo. En aquel momento me sentí muy atacada y no dije nada. Hice como si nada hubiera pasado a pesar de lo que sentía, sentí acoso hacia mi persona. Seguimos abriendo el resto de regalos, todos sencillos y normales, y luego se supo que quien me hizo el regalo era José Chaler”, ha continuado.

Dimisión o adiós al pacto

Para la líder de TSV, “esta situación rompe la dinámica que ya estaba muy maltrecha dentro del equipo de gobierno. Lo hemos valorado dentro del partido y no podemos continuar así. Es inexcusable, una conducta intolerable viniendo de un representante político socialista. Esto es un ataque a TSV y todas las personas que nos han votado, y ataca mi dignidad. En estos dos años y medio los ataques han sido maliciosos y continuados por su parte. Se ha creado un clima insostenible y este ultimo hecho hace que pidamos al alcalde Guillem Alsina el cese inmediato de José Chaler, o que este dimita. Si lo cumplen, continuaremos en el gobierno trabajando por Vinaròs, que es lo que deseamos, pero si no, no seguiremos. La decisión es del alcalde", ha indicado

Y ha concluido preguntando: "¿Qué buscaba Chaler enviándonos una caja con este contenido? ¿Qué nos está queriendo decir?".

"Ataque con connotación machista"

"Es una cuestión política, un acto inaceptable y un ataque muy grave a una mujer, por lo que tiene también una connotación machista" Marisa Saavedra, diputada nacional de Unidas Podemos por Castellón

La diputada nacional al Congreso por Castellón, Marisa Saavedra, ha considerado que "la agresión que ha sufrido es política. No es una cena de amigos donde se hacen bromas, era un acto informal pero institucional, entre miembros del equipo de gobierno. Y esto ha sido un desprecio, una humillación y un maltrato por parte de un miembro del equipo de gobierno. Es una cuestión política, un acto inaceptable y un ataque muy grave a una mujer, por lo que tiene también una connotación machista. Lo peor es que además ha sido un acto preparado, y probablemente se lo pasó bien preparando algo tan macabra para humillar a una compañera. Si el alcalde no lo cesa, significaría que estaría de acuerdo. Esperamos una respuesta responsable", ha asegurado.

Un pacto que ha sufrido varias crisis El pacto entre PSPV y TSV ha sufrido varias crisis durante esta legislatura, y este hecho ha sido la gota que ha colmado el vaso. La principal brecha se abrió a principios de 2020 durante la rueda de prensa de presentación del proyecto de los multicines en el entorno del centro comercial Portal del Mediterráneo (multicines que al final han sido descartados cuando la obra ya estaba avanzada). En esa comparecencia, Fibla fue excluida por sus socios socialistas, a pesar de haber acudido a esta presentación. Entonces, la líder de TSV señaló sentirse ninguneada y calificó el hecho de “muy grave”, y aunque aceptó las disculpas posteriores, hubo una tensa reunión entre las ejecutivas de ambos partidos y la relación entre los dos socios de gobierno ya nunca fue la misma. TSV pidió entonces mejorar el acuerdo al que llegaron ambos partidos tras las elecciones, y solicitaron una revisión del pacto que exigiera incluir un protocolo de actuaciones y un seguimiento del mismo por parte de las ejecutivas de ambas formaciones. Desde TSV se ha asegurado también en algunas ocasiones que no reciben la información de todo lo que pasa en el Ayuntamiento, y que los socialistas los excluyen en ocasiones. “No ha habido diálogo ni comunicación en estos dos años y medio”, ha asegurado Fibla. El desarrollo del polígono industrial ha sido otro de los desencuentros, en este caso de discrepancia política, entre ambas formaciones. Mientras los socialistas son partidarios de reactivar las gestiones que permitan desbloquear y hacer efectivo el suelo de esta área industrial en su primera fase, desde TSV consideran que el dinero que ha costado este proyecto aun no desarrollado pudiera haberse invertido en otros equipamientos y no en unos terrenos con alto valor medioambiental y apuestan por dotar el lugar de valor paisajístico y cultural, al ser un entorno con casetas de piedra en seco y especies en peligro de extinción. Esta discrepancia se vio reflejada en las votaciones del pleno de febrero de 2020, tan solo unos días después del desencuentro entre ambos partidos debido a los multicines.



No dimitirá

José Chaler (PSPV) ha emitido un comunicado en el que se disculpa por las molestias generadas, pero niega que hubiera mala intención. Además, desvincula al grupo socialista de esta acción e incluso desliza que la rueda de prensa de Fibla tiene la intención de sacar "rédito" político cara a las próximas elecciones municipales.

Esta es el comunicado de Chaler:

"Ante la situación mediática creada, quiero manifestar de manera personal lo siguiente:El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs, como cualquier equipo de trabajo o grupo de amigos en estas fechas, celebró el denominado popularmente como “Amigo Invisible” durante la tarde noche del martes 21 después del Pleno ordinario del mes de diciembre. En este proceso de entrega del regalo, el mismo se hace de manera anónima y no es hasta después de abrirlo o al final del reparto cuando se intenta verificar la identidad de la persona que lo ha regalado.En mi caso, en el sorteo que efectuamos entre los componentes del equipo de gobierno, me tocó la señora Fibla. Tal como se ha dicho en la rueda de prensa, en el transcurso de la tarde noche se efectuaron varios regalos de carácter amistoso, amigable y distendidos entre los presentes. En mi caso, el regalo que le hice a la señora Fibla consistió en una gorra de terciopelo y una caja con productos de fruta y verdura ligeramente en malas condiciones así como productos de “casquería” de cordero. Este segundo regalo que yo planteé en clave en broma, reconozco que no estuvo acertado y por este hecho pido disculpas públicas a la señora Fibla por este suceso.Asimismo, quiero manifestar que en ningún caso se produjo una complicidad de risas, muecas con el resto del equipo de gobierno o Grupo Municipal Socialista tal como se llega a manifestar en la rueda de prensa de Fibla. Al contrario. Es evidente que se creó una situación de incomodidad entre los asistentes que intentaron sortear de la manera que se pudo con la continuación de la entrega de los regalos. Incluidos los dos regidores restantes de TSV.En ningún caso, un acto que realizo de manera personal ha sido premeditado ni por el Grupo Municipal Socialista ni por el PSPV-PSOE de Vinaròs para ofender o causar un perjuicio a la señora Fibla, ni mucho menos, tal como se ha manifestado en la rueda de prensa en clave “mafiosa” o de ofensa equiparándolo a un ataque machista como se ha dicho públicamente. Desde estas líneas, también quiero manifestar un hecho que se ha omitido en la misma rueda de prensa de esta mañana. El miércoles 22 de diciembre a primera hora de la mañana, yo mismo y también animado por el Grupo Municipal Socialista llamé a la señora Fibla para disculparme personalmente sin obtener respuesta. Es por eso que le dejé escrito un mensaje de texto del cual puedo demostrar la prueba si así los medios de comunicación lo requieren. Llamada y mensaje que, efectivamente, no recibieron respuesta.Para finalizar, quiero poner de manifiesto que lamento profundamente que de un hecho de carácter estrictamente personal, por oportunismo electoral y personal, se eleve a nivel político para sacar rédito en un año y medio de elecciones y en plenas fiestas navideñas. Así mismo, quiero aprovechar para pedir disculpas al PSPV-PSOE Vinaròs y al Grupo Municipal Socialista, por la situación creada, dejándolos fuera de cualquier implicación."

