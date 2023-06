'Trabajando en ti', iniciativa del Grupo Adecco para fomentar el empleo y la formación juvenil

GRUPO ADECCO

4 Se lee en minutos VERÓNICA SEDEÑO



Uno de los grandes problemas estructurales del mercado laboral español es el desempleo juvenil. Según la última Encuesta de Población Activa, entre los menores de 30 años, el desempleo ha subido en 16.600 personas y se sitúa en 838.900 parados. La tasa de paro subió al 22,61% en el primer trimestre de 2023, 0,37 puntos más que el trimestre anterior. Si nos centramos en los menores de 25 años, la situación es todavía peor, el paro juvenil en España se situó en el 30%, el segundo más elevado de la OCDE y el primero de la Unión Europea. Sin embargo, aunque pueda parecer paradójico, 8 de cada 10 empresas tienen dificultades para cubrir sus puestos de trabajo y un 10% de las vacantes disponibles en el mercado laboral se queda sin cubrir.

Apuesta del Grupo Adecco por el empleo juvenil

Para los jóvenes, buscar trabajo es una ardua tarea en España. Ante esta necesidad, The Adecco Group, empresa líder en la gestión de los RRHH, pone en marcha una iniciativa que aúna todos los proyectos que desarrolla por y para la Generación Z con el fin de que el mundo laboral y el mundo de los jóvenes se vuelvan a encontrar. Así nace ‘Trabajando en ti’, un proyecto pionero dirigido a jóvenes de hasta 30 años que promueve proyectos formativos y laborales con la colaboración de empresas y universidades para dar respuesta a esta problemática social actual y mejorar la relación jóvenes-trabajo.

En realidad, la apuesta del Grupo Adecco para favorecer el empleo juvenil es ya parte de su ADN. Son muchos los proyectos en marcha y que forman parte de la empresa desde hace tiempo y que están dirigidos a formar y orientar a los jóvenes en su búsqueda de empleo. ‘Trabajando en ti’ aúna ahora las más de 30 iniciativas pertenecientes a las distintas marcas del Grupo: Adecco, Fundación Adecco, Akkodis, LHH, más todas las nuevas desarrolladas en colaboración con otras empresas como Iberdrola, Microsoft, IAMCP, Abanca, Cobega, Dorna, Greenalia, Televés, Fiact Seguros o Veritas que ofrecerán webinars, prácticas, formación, programas específicos, becas, etc. El objetivo de ‘Trabajando en ti’ es incorporar el mayor número de empresas a esta iniciativa.

Trabajando en ti: El reencuentro

La generación mejor formada de la historia a nivel académico carece en ocasiones de los conocimientos prácticos para incorporarse al mercado laboral. En este contexto y fruto del compromiso del Grupo Adecco con el talento joven surge ‘Trabajando en ti’. Esta iniciativa ofrece un soporte a través de una plataforma con tres secciones principales. La primera de ellas es “Está pasando”, con un completo catálogo de vídeos con entrevistas en la calle elaborados con @lahayliada y que responden a preguntas sobre el mercado laboral. La segunda sección se ocupa de la formación, dónde aparecerán las diversas opciones tanto presenciales como webinars; la tercera recoge las oportunidades laborales, dónde los jóvenes podrán encontrar ofertas de empleo y becas. Además, la plataforma cuenta con un apartado con quizzes, donde los jóvenes encontrarán cuestionarios rápidos para mejorar su conocimiento, y poder conocer así sus necesidades y orientarles mejor en su búsqueda de empleo. Las diversas formaciones y ofertas laborales de ‘Trabajando en ti’ buscan satisfacer las exigencias y necesidades de un público con perfiles formativos distintos: Universidad, Formación Profesional, perfiles con o sin experiencia.

Además, esta iniciativa va acompaña de un spot, titulado “El reencuentro”, en el que el 87% de las personas que han trabajado en él es talento joven menor de 30 años.

En palabras de Iker Barricat, presidente de The Adecco Group España: “En España, el desempleo juvenil es una gran preocupación, y es nuestro deber abordar este desafío de manera proactiva. El paro juvenil puede tener consecuencias devastadoras, tanto a nivel individual como para el conjunto de la sociedad. Limita el acceso de los jóvenes a oportunidades de desarrollo personal y profesional, y puede generar desmotivación, falta de confianza y desigualdad. En The Adecco Group somos plenamente conscientes de la importancia de ayudar a los jóvenes a encontrar su primer empleo, desarrollar una carrera profesional y asegurar un futuro laboral exitoso. Los jóvenes representan el futuro de nuestra sociedad y economía. Son una fuente inmensa de talento, energía e ideas frescas que impulsan la innovación y el crecimiento. Es por eso por lo que nos comprometemos a apoyar a los jóvenes en su transición al mundo laboral. Trabajamos estrechamente con otras organizaciones para fomentar la creación de empleo juvenil, proporcionando oportunidades de formación, programas de prácticas y asesoramiento profesional”. “Desarrollando iniciativas como ‘Trabajando en ti’ mejoramos la empleabilidad de los jóvenes, brindándoles las habilidades y competencias necesarias para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual y futuro. Estamos comprometidos en facilitarles herramientas y recursos que les permitan destacar en el ámbito laboral. El paro juvenil no puede ser ignorado, y como empresa asumimos la responsabilidad de impulsar cambios significativos en este ámbito. Trabajamos en colaboración con gobiernos, instituciones educativas y organizaciones para brindarles el apoyo necesario y que puedan alcanzar su máximo potencial y contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Juntos, podemos construir un futuro mejor para todos”, ha destacado el presidente de The Adecco Group España.

Noticias relacionadas

El Grupo Adecco quiere seguir fomentando el talento juvenil y se mantiene fiel a su compromiso y atención en los profesionales del futuro mediante esta iniciativa.

Las personas interesadas en conocer ‘Trabajando en ti’ pueden visitar y consultar la web: www.trabajandoenti.com