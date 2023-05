¿A qué se debe la bajada de la productividad en las empresas españolas?

GRUPO ADECCO

Daniele Tramontin, Director comercial de Adecco Outsourcing, responde en las siguientes líneas a una entrevista centrada en los resultados del II Barómetro sobre Productividad que acaba de publicar la compañía. La principal conclusión del mismo es que, respecto a los datos del año pasado, la productividad ha bajado en este último ejercicio en las empresas españolas.

Acaban de publicar el II Barómetro Adecco Outsourcing sobre Productividad y el primer dato que arroja es que en el último año ha bajado la puntuación media sobre el nivel de productividad de la empresa española, ¿A qué cree que se debe esto?

Nuestro barómetro recoge las opiniones de más de dos mil directivos sobre el nivel de la productividad de sus empresas y en esta segunda edición, en efecto, ha habido un retroceso con respecto al nivel de productividad percibido por estas empresas en el ejercicio anterior. Tras analizar los datos podemos concluir que las dudas sobre el futuro de la economía y el cambio drástico en la gestión de la flexibilidad introducido en la última reforma laboral serían los dos principales motivos de este retroceso.

¿Son menos competitivas las empresas españolas frente a las de nuestro entorno europeo?, ¿Cómo podemos hacer frente a esta situación?

Según datos oficiales de Eurostat, la economía española tiene un gap de siete puntos sobre la media europea y aún mayor sobre las principales economías de la Eurozona. Las razones están identificadas principalmente en un menor desarrollo tecnológico, menor inversión en capital humano e infraestructuras, además de ineficiencias en el mercado laboral.

¿Hay sectores con mejores niveles de productividad y eficiencia que otros?, ¿Por qué ellos se encuentran mejor situados?

El sector financiero, el tecnológico, la alimentación o la automoción son de los más productivos: las claves de esta mayor ratio son principalmente la inversión en tecnología y robotización de estas industrias, además de su tamaño, ya que hablamos de un elevado volumen de unidades producidas (o transacciones) por centro de trabajo. El tamaño de las empresas es un factor que correlaciona directamente con la productividad, en este sentido, el elevadísimo número de pymes en nuestro país también es un factor que empeora la comparativa con otros países de nuestro entorno.

En el barómetro dedican un apartado especial a la salud relacionada con la productividad, ¿Cómo podemos medir que una buena salud redunda en una mayor productividad?

Tener una buena salud revierte en dos elementos determinantes de la productividad. Por un lado, el absentismo: es imposible mantener datos competitivos de productividad con altas tasas de absentismo laboral que, por cierto, es una tendencia al alza no solo en España. Y por otro lado, es evidente que una escasa atención a la ergonomía de los procesos o a la calidad del entorno de trabajo revierten en un menor bienestar del empleado. Para este fin, las encuestas de clima laboral, conjuntamente con una medición y seguimiento exhaustivo de los datos de absentismo, son herramientas esenciales para tomar acciones orientadas a mejorar la productividad.

Según su estudio, 6 de cada 10 empresas ligan salarios a productividad y resultados (al menos una parte del variable), ¿esta asociación sería la manera más justa de retribuir a los empleados?, ¿Solucionaría el problema de las subidas salariales, más lentas que la subida de la inflación?

El salario es un factor básico de motivación de los empleados, es decir, es un factor importante pero no lo es todo; la motivación es el otro motor fundamental para la productividad. Es por ello que asociar una parte del salario a la evolución de tu empresa o proyecto conjuga perfectamente estos dos factores. Sin embargo, establecer una correcta política de remuneración variable no es fácil y requiere de un exhaustivo proceso de comunicación, en todo caso, no creo que sea una solución de cara a las subidas de inflación y, de hecho, me parece muy complejo ligar ambos conceptos ya que para muchas empresas la subida de la inflación significa una reducción de ventas y beneficios que por tanto revertiría en una menor consecución del salario variable.

Por último, ¿Es la externalización de servicios una vía adecuada para mejorar la productividad de las empresas?, ¿En cualquier sector?

Las empresas saben perfectamente cuál es la actividad y los procesos que les hacen ser diferentes, bien por producto o servicio, bien por eficiencia y competitividad con respecto a las demás. Es en estas actividades y procesos donde cada empresa tiene que invertir y centrar todos sus esfuerzos. En un entorno siempre más competitivo, donde es cada vez más complejo gestionar las necesidades de cada área, no solo a nivel de personas, sino también de tecnología o procesos, lo recomendable es dejar todos los procesos auxiliares a un tercero que aplique sobre ellos una metodología de mejora continua y, por tanto, dotarse de partners que te ayuden a diluir el riesgo del negocio y eficientar procesos “no core” de la empresa.