¿Quién gobernará España tras las elecciones del 23J? Bloques, pactos y una posible repetición electoral

El Partido Popular de Alberto Núñez- Feijóo ha sido el ganador de las elecciones generales del 23J, por número de votos y escaños (8.091.840 y 136, respectivamente), seguido del PSOE de Pedro Sánchez (7.760.970 votos y 122 escaños). Ninguno de las dos bloques cuenta con la fuerza suficiente para gobernar, aunque el escenario de los pactos resulta más favorable para Sánchez, que podría repetir Gobierno con los apoyos que le invistieron en 2019.

El representante de la ultraderecha, Vox, se mantiene como tercera fuerza política, aunque ha sufrido un fuerte batacazo, perdiendo 19 escaños y casi 800.000 votos respecto a 2019. Por su parte, Sumar se ha quedado en cuarta posición, empeorando también los resultados de Unidas Podemos en las anteriores generales, aunque quedando por encima de los 30 escaños (31 y 3.014.006, concretamente).

¿Quién va a gobernar tras el 23J?

Las cuentas que arrojan las elecciones generales dibujan un panorama endiablado de cara a posibles pactos de investidura o para la legislatura, ya que el PP, como partido vencedor, tiene muy difícil conformar una mayoría que permita a Feijóo ser investido presidente.

1. Las opciones de Feijóo y el bloque de derechas

En su primer paso por las urnas como candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez-Feijóo ha quedado como primera fuerza política y ha mejorado en 47 escaños los resultados de su predecesor. Una victoria agridulce, ya que no le da para formar Gobierno .

En el bloque de la derecha, el PP puede contar con sus 136 escaños, a los que sumaría 33 de Vox, que sufre un duro desgaste en los comicios, así como un diputado de UPN y otro de Coalición Canaria, puesto que este partido gobierna en Canarias gracias al PP; todos suman 171 escaños, a cinco de la mayoría absoluta.

Esos cinco se los podría facilitar el PNV, pero este partido ya ha dejado claro que nunca se avendrá a apoyar un acuerdo del PP con Vox, de modo que, en principio, Feijóo carece hoy de los apoyos suficientes para llegar a la Moncloa.

A pesar de ello, el presidente popular ha reivindicado su derecho a gobernar como fuerza más votada y ha hecho un llamamiento a la izquierda a un llamamiento a no "bloquear el país". "Como candidato más votado me hago cargo de iniciar el diálogo para formar Gobierno", defendió Feijóo en el balcón de Génova este domingo por la noche. "Le pido al PSOE y al resto de fuerzas políticas que no bloqueen una vez más", declaró anoche el presidente popular.

2. Las opciones de Pedro Sánchez y el bloque de izquierdas

El panorama en el ala izquierda, contra todo pronóstico, resulta más halagüeño (aunque igualmente complejo). El presidente en funciones, Pedro Sánchez, podría intentar también una investidura ayudado por quienes ya le respaldaron para llevarle en 2019 a la jefatura del Gobierno.

Pero tampoco le salen las cuentas, porque si a sus 122 diputados (dos más sobre los que logró hace cuatro años), añade los 31 que le aporta Sumar; así como siete de ERC, seis de EH Bildu, cinco del PNV y el único del BNG, se quedaría con 172. ¿Quién podría facilitarle los cuatro votos que le faltan? Junts per Catalunya es la única opción, con siete escaños logrados en estos comicios; pero no parece muy factible que el partido del prófugo Carles Puidgemont vaya a votar a favor de un presidente que votó la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

3. La repetición electoral, una opción muy probable

Con los resultados de este domingo, el fantasma de una repetición electoral ronda por las sedes de los partidos políticos, ya que la división del electorado en dos bloques de derecha e izquierda no clarifica de entrada las mayorías necesarias que exige una investidura, sea en una primera vuelta por mayoría absoluta o en segunda, ya simple.

El 17 de agosto se constituirá el nuevo Congreso y, previsiblemente, será a finales de ese mes cuando Feijóo o Sánchez intenten una investidura. Hasta entonces, ambos bloques deberán jugar una delicada partida de equilibrios y pactos para intentar recabar los apoyos necesarios para gobernar. En caso de que alguno de ellos lo consiga, para finales de septiembre podría haber nuevo presidente. En caso contrario, lo más probable es que España tenga que volver a pasar por las urnas a finales de año.

