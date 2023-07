Así te hemos contados las elecciones generales 23J | Sánchez resiste el envite de la derecha: el PP gana en votos y escaños pero no alcanza la mayoría absoluta con Vox

"Hoy en Tortosa hemos votado a mitad de la Fiesta del Renacimiento, una época en la que no había democracia. Es necesaria una movilización para defender los derechos y libertades y no retroceder en el tiempo más allá de las fiestas de recreación histórica", ha asegurado Jordi Jordan, alcalde de Tortosa, un municipio de 33.000 habitantes en Tarragona.

Avui a #Tortosa hem votat, enmig de la #FestadelRenaixement , una època que no hi havia democràcia. Cal una mobilització per defensar els drets i llibertats i no retrocedir en el temps més enllà de les festes de recreació històrica. pic.twitter.com/QEn3fK2Dpq