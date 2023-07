¿Quién ha ganado las elecciones generales 2023?

El ganador de las elecciones generales de este 23J, por número de votos y escaños (8.091.840 y 136, respectivamente), ha sido el Partido Popular de Alberto Núñez- Feijóo. También en el Senado, donde el PP ha sacdo una mayoría absoluta. Un resultado que mejora en 47 escaños al obtenido en 2019 por Pablo Casado que, sin embargo, no le alcanza a los populares, ni siquiera con el apoyo de Vox, para gobernar.

Feijóo ha conseguido ser primera fuerza política en su paso por las urnas generales, pero los números juegan en su contra. Al igual que las expectativas, que apuntaban a una cifra cercana a a los 150 escaños que le permitiría gobernar de forma holgada. El presidente popular ha manifestado su voluntad de intentar formar Gobierno y ha lanzado un llamamiento a no "bloquear el país", pero la connivencia con la ultraderecha de Vox, pese a su batacazo electoral (ha perdido 19 escaños respecto a 2019) le complica recabar apoyos de otras formaciones.

"Como candidato más votado me hago cargo de iniciar el diálogo para formar Gobierno", defendió Feijóo en el balcón de Génova este domingo por la noche. "Le pido al PSOE y al resto de fuerzas políticas que no bloqueen una vez más". Un PSOE que ha sido la segunda fuerza más votada y que también ha mejorado su número de votos y escaños respecto a los anteriores comicios generales (la diferencia entre ambos partidos no llega a los 300.000 sufragios).

¿Cuándo se constituye el nuevo Congreso?

El 17 de agosto se constituirá el nuevo Congreso y, previsiblemente, será a finales de ese mes cuando Feijóo o Sánchez intenten una investidura. Hasta entonces, ambos bloques deberán jugar una delicada partida de equilibrios y pactos para intentar recabar los apoyos necesarios para gobernar. En caso de que alguno de ellos lo consiga, para finales de septiembre podría haber nuevo presidente. En caso contrario, lo más probable es que España tenga que volver a pasar por las urnas a finales de año.

