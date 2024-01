Fuertes lluvias y nevadas para esta próxima semana: este es el aviso de Jorge Rey

El famoso joven que auguró la llegada de Filomena pone en vilo a su público cada vez que hace una predicción del tiempo. Se trata de Jorge Rey, acertó con la Filomena y con el tiempo de navidades y que, para la próxima semana asegura que vendrán fuertes lluvias y nevadas.

Temperaturas máximas bajo cero y fuertes lluvias

"Está claro que las fuertes nevadas no han llegado a España, al menos, no a todos los sitios que se esperaban", así comienza Rey su predicción asegurando que la borrasca que vendría esta pasada semana no ha aparecido, lo que sí se ha podido notar ha sido la bajada de las temperaturas. Se han podido ver fuertes nevadas en algunos puntos del país, pero no en grandes cantidades como se preveían.

"Después de este desliz que han tenido los modelos meteorológicos, ahora toca hablar de una nueva tendencia hacia la llegada de borrascas que nos dejará lluvias", afirma Jorge Rey. Estas lluvias afectarán, sobre todo, al noroeste del país, Asturias, Galicia, León, incluso Canarias.