Jorge Rey señala la falta de rigor de algunos medios que replican su contenido

Jorge Rey meteorólogo de confianza en redes sociales ha publicado un video de última hora aclarando algunos aspectos de los últimos datos que compartió con sus seguidores. Y es que, en un video anterior, el hombre del tiempo de moda, anunció el temporal más fuerte desde hace 145 años. Un hecho por el que algunos medios lo han acusado de falta de rigor.

🔴ANUNCIO IMPORTANTE | ÚLTIMA HORA 🕐🥴



Buenas noches a todos!!!

Hoy os dejo un anuncio importante. He visto la necesidad de hacerlo ante algunas confusiones que había.



Ya disponible. 👇👇👇https://t.co/LJZ1H6FIy7



Buenas noches y... ¡Feliz navidad! pic.twitter.com/S49EgwhG2o — Jorge Rey (@eltiempoconjr) December 23, 2023

En su vídeo el joven, corrige a algunos medios que lo han señalado de difundir una información falsa aludiendo a un contenido suyo anterior, en el que anunció que este temporal se daría en España. Unas palabras que el mismo aclara nunca ha dicho. "Realmente debería saber de lo que estoy hablando, porque dicen que lo digo yo", así ha comenzado su defensa ante quienes le señalan de información falsa.

La información a la que Jorge Rey y sus retractores se refieren, hace referencia a un temporal que se instaló en Rusia y qué fue calificado como un temporal histórico con nevadas que llegaron a los 20º bajo cero, un hecho que no ocurría desde hacía más de 100 años en el país. Algunos medios, a los que no ha querido hacer referencia Rey, acusaban al meteorólogo de trasladar este temporal a España, a lo que él ha respondido de forma irónica en su canal de YouTube: "estaba dormido cuando lo he dicho". Acto seguido ha querido aclarar que dicha información se encuentra en su canal, pero que en todo momento habla de que el fenómeno tuvo lugar en Rusia, "Me encuentro algo similar", "Rusia sufrió hace poco un temporal histórico, ahí está la historia".

Ante esta situación, el joven no ha querido dar más cavidad al tema y ha optado por felicitar la Navidad e invitando a quienes le siguen a ver su próximo video donde hablará de la Luna llena.