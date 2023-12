Fuertes heladas y nieblas en los días claves de Navidad... atención al aviso de la Aemet

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los que planean escaparse a su segunda residencia, al lugar donde viven sus familiares, o hacer un viaje express en una fecha tan señalada. Sin embargo, las previsiones del temporal de cara a la Navidad podrían poner en duda los planes de muchas personas, pues según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estaríamos ante una situación poco habitual.

Según ha publicado la propia Aemet en su perfil de Twitter, la predicción semanal comienza con la ausencia de precipitaciones "salvo el miércoles en el norte e interior peninsular" y el resto de semana precipitaciones débiles en el extremo norte. Por otro lado, los meteorólogos hablan de "heladas y nieblas en el interior peninsular y temperaturas por debajo de lo normal en el interior peninsular", señalan en la red social. Desde Aemet desean unas felices fiestas, concluyendo con la tendencia para la semana siguiente: "Similar a la presente, con escasas precipitaciones y temperaturas ligeramente más bajas", zanjan.

Predicción semanal

➡️ Ausencia de precipitaciones salvo el miércoles en el norte e interior peninsular;el resto de semana precipitaciones débiles en el extremo norte

➡️ Heladas y nieblas en el interior peninsular

➡️ Temperaturas por debajo de lo normal en el interior peninsular🧵 pic.twitter.com/0eXUFW8jyr — AEMET (@AEMET_Esp) December 18, 2023

Esta es la previsión para Nochebuena

Tal y como ha asegurado la Agencia Estatal de Meteorología, se prevée que para la semana de Navidad de este 2023 vivamos algo poco habitual. Tal y como ha explicado la agencia de meteorología, para la semana del 18 al 25 de diciembre se esperan temperaturas considerablemente frías, con cifras "incluso inferiores a lo habitual para estas fechas en amplias zonas", señalan.

Sin embargo, y a pesar del descenso de temperaturas, Aemet ha comunicado que no se esperan precipitaciones para la semana en la que arranca la Navidad: "Las lluvias seguirían sin hacer acto de presencia o serían escasas", escriben en Twitter. No obstante, los expertos recalcan que la previsión podría cambiar con el paso de los días: "este pronóstico aún presenta incertidumbre", por lo que tendremos que esperar.