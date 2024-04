Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa se retan a un combate de boxeo: "La tentación de darte un par de hostias..."

Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa protagonizaron una de las rivalidades más épicas del deporte español en las dos últimas décadas. Los dos pilotos de MotoGP llegaron a ser enemigos irreconciliables mientras pugnaban en los circuitos de todo el mundo por superarse el uno al otro, con ventaja casi siempre para Lorenzo, quien se retiró con tres títulos de la máxima categoría, mientras que Pedrosa nunca llegó a conquistar el campeonato de las motos de mayor cilindrada, teniendo que conformarse con dos subcampeonatos.

Casi una década después de que se agotaran los momentos álgidos de aquella rivalidad sobre dos ruedas, Lorenzo y Pedrosa volverán a competir el uno contra el otro. Solo que en esta ocasión no lo harán sobre una moto, sino en un ring de boxeo.

El reto de Lorenzo

"Bueno Dani, como has visto este día he empezado a entrenar boxeo. Como sabes, me gustan los retos. Hace 15 años, tuvimos nuestros más y nuestros menos tanto dentro como fuera de la pista. Ahora que está de moda esto de las veladas de famosos, se me ha ocurrido un reto un poco loco", anticipa Lorenzo en un vídeo publicado en las redes sociales.

Y continúa, en pleno entrenamiento boxístico: "Te reto aquí, en el Gran Price de Barcelona, un club de boxeo, para un combate a puerta cerrada que se emitirá en mi canal de Youtube. Espero que aceptes este reto. Te veo aquí, en este ring".

La respuesta de Pedrosa

Pedrosa, en otro vídeo publicado en redes sociales, ha decidido aceptar con buen humor el reto de quien fue su gran rival sobre dos ruedas. "Hola Jorge. Acabo de ver tu vídeo, justo me pillas a punto de irme a Jerez [rumbo al GP de España]. Así de primeras he pensado que es una idea bastante loca, pero también es verdad que ahora mismo me encuentro en forma y no voy a negar que la tentación de darte un par de hostias es bastante importante. Así que acepto tu reto. Dime día y hora y nos vemos en el ring".

Queda ahora todo a expensas de que Lorenzo y Pedrosa anuncien los detalles de un evento que traerá grandes recuerdos a los más aficionados al motociclismo y que con seguridad congregará a muchos espectadores curiosos por ver quién gana este peculiar combate de boxeo.