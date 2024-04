El 'Dibu' Martínez vuelve a incendiar Francia y revive la pesadilla del Mundial: "La actitud de este tipo es lamentable"

Las noches decisivas de eliminatorias en Europa crean héroes y villanos. En el caso de Emiliano 'Dibu' Martínez las dos etiquetas le vienen igual de bien. El portero del Aston Villa fue decisivo en la clasificación del equipo inglés a unas semifinales europeas 42 años después tras derrotar en los penaltis al Lille en la Conference League. El argentino volvió a enfurecer a los galos, como en la final del Mundial de Qatar. Tanto por sus dos paradas como por sus gestos hacia la grada del Estadio Pierre-Mauroy al que mandó callar. En concreto, a los ultras. Su provocación derivó en una tangana. Pero él se mueve a la perfección en el caos.

El ritual del 'Dibu' enloquece a los franceses

"Me motivan los aficionados, ¿sabes? Cuando me tiran cosas a la espalda. Siempre lo han hecho y siempre me levanté. Me da el combustible adecuado para actuar", declaró el campeón del mundo, quien igualmente fue decisivo en la tanda fatídica de la final de Lusail. En Francia le odian, no tanto por sus paradas, que también, como por el ritual que lleva a cabo en estos escenarios de tensión. Una fórmula de bailes y provocación que siempre le funciona.

"Siempre he dicho que todo se lo debo a mis compañeros. Anoche, cuando estábamos viendo el Real Madrid, Unai Emery me dijo que podríamos ir a los penaltis. Y yo sé que en esos momentos soy el dueño de mi área", explicó el 'Dibu' Martínez, héroe de las jornadas europeas como Andriy Lunin, portero blanco. Acostumbrados a ser los señalados, las eliminatorias les brindan un nuevo escenario a los guardianes de los equipos, aunque su forma de vivir estos procesos es muy diferente.

Mientras que el ucraniano se mantuvo gélido hasta en la celebración, el meta del Aston Villa dinamitó la tanda con sus bailes. Le detuvo el primer disparo a Bentaleb. Tras detener la pena máxima del Lille que condicionó la tanda se llevó el dedo índice a la boca para silenciar a la afición del Lille. El colegiado del encuentro, Ivan Kruzliak terminó mostrándole la amarilla. Los aficionados del Aston Villa se llevaron las manos a la cabeza, porque esta cartulina era la segunda que veía en el encuentro.

¿Por qué no fue expulsado el 'Dibu' Martínez?

¿Por qué no fue expulsado? La razón está en la última modificación de la International Football Association Board, el órgano encargado de dictar las normas del fútbol, por la que "las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penaltis". Esta exención le permitió seguir en la tanda para frustrar el intento de Benjamin André. Antes, el argentino fue clave con varias intervenciones.

“Es cruel la eliminación, pero siento mucho orgullo por el equipo. No quiero hablar de Martínez, de un jugador que no es muy profesional en su comportamiento. La actitud de este individuo es lamentable. No conocíamos la regla de que los contadores de tarjetas se ponen a cero durante la tanda de penaltis”, criticó Olivier Létang, presidente del Lille.

Emery: "Martínez es maduro y responsable"

Los medios franceses reaccionaron en la misma dirección. "No vamos a poner lo que pensamos de este individuo", se leía en la cuenta oficial de 'Actu Foot'. "Martínez, el regreso de la pesadilla argentina", titulaba 'L'Equipe' su crónica. Pero al 'Dibu', las críticas, lejos de afectarle, le motivan. Su parada a Kuolo Muani en la última jugada del Mundial de Qatar 2022 se ha vuelto icónica. El lanzamiento detenido a Coman en la tanda definitiva, más de lo mismo.

El odio de los rivales es proporcional a la estima de sus compañeros. Unai Emery, 'técnico milagro' del Aston Villa, no podía estar más orgulloso de su portero. "Emiliano Martínez es muy importante para nosotros. Su personalidad tiene gran peso en el vestuario. Es un líder nato, con una gran mentalidad. En la tanda estuvo genial. Estoy muy orgulloso de él. Creo que es maduro y responsable, por lo que le acepto tal y como es". Genio, figura y persona 'non grata' en Francia.