El presidente del Rayo Vallecano da plantón a la Asamblea de Madrid

El presidente del Rayo Vallecano de Madrid, Raúl Martín Presa, ha declinado comparecer en la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea de Madrid que se está celebrando este miércoles, donde se le requería para dar explicaciones sobre el futuro del estadio, alegando que el club atraviesa un momento deportivo y económico delicado que requiere de toda su atención.

La cámara, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, había invitado al directivo rayista a participar en la reunión de esta tarde para "informar sobre la situación del estadio del club y su posible cambio de ubicación". Sin embargo, el responsable de asuntos jurídicos del Rayo remitió ayer por la mañana una carta de Martín Presa al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, comunicándole su negativa a comparecer ante la cámara.

En dicha misiva, el máximo mandatario del club se excusa en la importancia de centrarse en LaLiga y en los compromisos y competiciones deportivos pendientes, sin aclarar en ningún momento la cuestión por la que había ido convocado a la comisión. Según ha explicado Ossorio, el Rayo indica en su contestación que hace diez días el consejo de administración del club tomó la postura de “restringir la discusión de temas ajenos al ámbito deportivo” y consideran que la finalidad de quienes piden su comparecencia “se orientan más hacia intereses electorales que los que afectan al Rayo”.

Eso sí, en su mnesaje a Ossorio, el representante jurídico del Rayo aclara que no participar en la comisión “no implica perder de vista que el Rayo tiene interés” en que la Comunidad de Madrid “cumpla sus concesiones”, ya que el campo es propiedad autonómica y le ha recordado que todas las inversiones del campo “son a cargo de la Comunidad de Madrid”. Consultado por este periódico, el club ha declinado hacer declaraciones al respecto.

“Es una falta de respeto hacia su afición que el presidente del Rayo no acuda a la Asamblea a explicar qué motivación, -que sin duda es extradeportiva-, tiene para pensar en el pelotazo del cambio de estadio y no en remodelarlo", ha sentenciado la diputada de Más Madrid Alicia Torija, que pone en duda que el club no tenga dineropara remodelar el estadio, como ha asegurado Presa, pero sí para construir uno nuevo. "Si tenía algún informe que explicara la inviabilidad de la reforma debería haber acudido a la Asamblea de Madrid a dar la cara y mostrarlo", ha zanjado Torija.

La Asamblea, a favor de la permanencia del Rayo en Vallecas

El pasado jueves, los cuatro partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid (PP, Más Madrid, PSOE y Vox) han coincidido este jueves en el Pleno en posicionarse a favor de que el Rayo Vallecano cuente con un campo en el distrito de Vallecas, aunque difieren de si debe ser en la ubicación actual o en una nueva.

Esta cuestión se puso sobre la mesa cuando la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista con el diario 'AS', avanzó que desde el Gobierno regional estaban hablando con el club porque cada vez se hace "más insostenible" que sigan en Vallecas. Posteriormente, desde el Ejecutivo regional se remarcó que la decisión correspondía al club.

Tras varias semananas de polémica y ambigüedad sobre el futuro del Rayo, el PSOE llevó a la Asamblea del pasado jueves una iniciativa con el objetivo de pedir al Gobierno de la Comunidad que garantizase la permanencia del estadio en el mismo lugar donde se encuentra.