Las redes explotan contra Juanma Castaño por defender los precios del fútbol: "Qué fácil es hablar cobrando un pastizal"

Lo de que el fútbol es 'por y para los aficionados' es un lema tan lógico como irreal, pues los costes que los amantes de este deporte tienen que pagar por ver los partidos están alcanzando unos precios que se están denunciado en los últimos años. Como alternativa a estos abusivos costes, el deporte rey se ha sumergido en una práctica ilegal que une a los aficionados: la piratería. Un mundo en el que poder ver un partido de fútbol desde casa implica un menor coste, o, en los mejores casos, es gratis.

Hasta ahora, solo se permitía el castigo a las empresas distribuidoras de fútbol pirata. Sin embargo, este jueves se daba luz verde a que LaLiga pueda obtener los datos de aquellos usuarios que consuman fútbol en webs o enlaces de piratería. Ha sido un auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona el que ha dado pie a este nuevo escenario. De esta forma, LaLiga pasará a tener un mayor control sobre los contenidos de piratería y los servicios ilegales.

La polémica justificación de Juanma Castaño

Si ya había resultado polémica esta noticia, los usuarios de redes sociales han explotado cuando Juanma Castaño defendía los precios del fútbol en 'El Partizado de COPE'. El periodista aseguró que "No se puede ir por la vida robando por algo que consideras que es caro". A lo que añadió: "Yo no hago lo que no me puedo permitir", en referencia a los que ven el fútbol negándose a pagar los precios abusivos de Movistar + o DAZN.

Desde ese momento, ha estallado una lluvia de críticas por parte de los usuarios de 'X' tras escuchar las palabras del comunicador, cuya opinión consideran injusta y basada en "su alto salario". Así, no ha sentado bien a ninguno de sus oyentes las acusaciones de "robar el fútbol" del presentador.