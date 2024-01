Así se llevó Madrid el GP de España: Cataluña tendrá que invertir para mantener la F1

Madrid estaba deseando comunicar que iba a regresar al Mundial de Fórmula 1. Desde horas antes de la presentación que oficializó la vuelta del 'Gran Circo' a la capital, varios autobuses de la Empresa Municipal de Transportes lucían el mensaje de 'Welcome Back'. Más allá del 'claim' había dos datos de suma relevancia. Por un lado, la fecha: 2026, 45 años después del adiós de la F1 al Jarama. Por otro, el nombre: GP de España, denominación -todavía- en poder de Montmeló, cuyo contrato con Formula One Management expira, precisamente, en dos años.

"¿Puede haber dos carreras en España?, ¿por qué no?"

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, optó tras el acto por trazar la chicane cuando le preguntaron por la convivencia de Madrid y Barcelona en el calendario del Mundial. "¿Puede haber dos carreras en España? ¿Por qué no?", respondió el mandatario italiano una vez terminado un acto donde también se acordó del trazado de Montmeló.

Salida del último GP de España celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló. / ENRIC FONTCUBERTA

Fuentes familiarizadas con la negociación aseguran a este diario que el mayor obstáculo para la continuidad de la prueba catalana es la financiación. Tanto de refuerzo como del pago del canon (22 millones de euros anuales). La intención del GP de España que se celebrará en Madrid es que sea de capital 100% privado.

Se quieren evitar situaciones como la del malogrado GP de Europa que se corrió en Valencia. El Gobierno de esta comunidad terminó de pagar en junio los últimos 7,5 millones del circuito urbano de F1 que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps prometió a coste cero.

Según el último plan estratégico del Circuit de Barcelona-Catalunya de enero de 2022, las actividades del trazado generan 326 millones y 2.670 puestos de trabajo, a los que se aferra la Generalitat, movida además por la eterna dicotomía con Madrid. Pero la cuenta de resultados no está siendo positiva. La empresa organizadora exige un mínimo de ingresos que la Generalitat ha de cubrir como diferencia si no llega al beneficio proyectado. Por ejemplo, en 2021 tuvieron que salir de las arcas públicas 19 millones.

Ayuso: "Me gustaría que el gran premio siguiera en Barcelona"

En el conjunto de los últimos 15 años el 'circuit' ha necesitado el apoyo de 100 millones salidos de las instituciones. "En Cataluña trabajamos para Cataluña. Más allá de que la organización de la Fórmula 1 pueda llegar a acuerdos con otras ciudades, seguimos trabajando para extender más allá del 2026 el campeonato que ya lleva más de 30 años realizándose en Cataluña. Vamos avanzando", señaló Pere Aragonés, presidente de la Generalitat.

Frente a esta posición defensiva, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, desde la posición de ventaja con la que parte ahora el nuevo GP de España, dijo lo siguiente: "Me gustaría que el gran premio siguiera en Barcelona. No quiero que ningún proyecto se vaya de ninguna región española". Aunque ha sido precisamente la parte no estrictamente política del proyecto la que ha posicionado por delante al GP de Madrid.

José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, ha liderado las negociaciones con el ente que dirige Stefano Domenicali. Ambos mantienen una excelente relación forjada desde las posiciones que ambos han tenido en compañías del sector de la automoción. De los Mozos es actualmente el consejero delegado de Indra, pero, como él mismo recordó en la presentación, su carrera, hasta hace un año, ha estado ligada al motor.

De los Mozos, la figura clave del GP de España en Madrid

Este perfil independiente está además ligado a Ifema, la institución que será el epicentro del GP de España. La ecuación es perfecta. La candidatura encabezada por De los Mozos ha sabido además entender a la perfección lo que busca la Fórmula 1, una simbiosis entre tradición y espectáculo. El circuito del Jarama acogió hasta 1981 una prueba del Mundial. Con todo, Madrid apostó por un proyecto nuevo que sirva de motor para el turismo y la economía.

José Vicente de los Mozos, presidente del comité ejecutivo de Ifema, durante la presentación del GP de Madrid. / IFEMA

La denominación 'Gran Premio de España' es otro tanto a favor de la prueba que discurrirá por Ifema, integrada por completo en el trazado concebido por Jarno Zafelli, CEO de Dromo y encargado de remodelar el circuito de Zandvoort (Países Bajos). En el calendario han convivido varias pruebas disputadas en territorio nacional. En Jerez y Valencia se corrió el GP de Europa, una denominación que, sin embargo, se perdió en 2016.

Pero todos los detalles se acumulan en el tejado de la Generalitat y Montmeló, un circuito lleno de historia, un factor que, sin embargo, ha pasado a un segundo plano en los últimos tiempos. La Fórmula 1 se ha convertido en un espectáculo global que ha conquistado mercados como EEUU, en el que se han fijado los promotores de Madrid. Mientras que la cuenta de la capital española corre a favor, la de Barcelona lo hace en contra.