Kroos pasa de criticar a Arabia Saudí a promocionar Dubái en sus redes

Toni Kroos fue uno de los grandes protagonistas de la Supercopa de España, celebrada la semana pasada en Riad (Arabia Saudí). Lo fue porque su equipo, el Real Madrid, ganó el título tras derrotar al Atlético en semifinales y al FC Barcelona en la final del domingo, pero sobre todo por las pitadas que le dedicó el público local cuando saltó al campo.

Fue especialmente llamativo lo que ocurrió en el partido de semifinales, ya que salió desde el banquillo para sustituir a Luka Modric y la hinchada saudí aprovechó ese momento para concentrar su ira hacia él en forma de pitos. Kroos respondió entonces con ironía en sus redes: "¡Lo de hoy ha sido divertido! Espectacular afición".

¿Por qué pitaron a Kroos en Arabia?

El motivo del desprecio que genera en Arabia Saudí tiene que ver con unas palabras que pronunció a colación del fichaje del ex-céltico Gabri Veiga por la liga de este país, en el contexto del desembarco masivo de futbolistas de primer nivel en el campeonato saudí durante el pasado verano.

Kroos además fue contundente: "Jugar allí es una decisión contra el fútbol que todos conocemos y amamos". Una opinión que no le perdonó la afición saudí. Ni un balón tocado por Kroos acabó sin los gritos y abucheos del público que se mostró muy contundente y reiterativo en su posicionamiento. El apoyo a los blancos de la afición saudí, absolutamente masivo, especialmente en ese partido contra el Atlético, se diluyó por el efecto Kroos.

Kroos, en cambio, ha recibido múltiples elogios en Occidente por su censura a Arabia Saudí, donde ha afirmado que no jugará nunca, ya que "la falta de derechos humanos me impediría ir", según explicó. "Puedo decir, desde el fondo de mi corazón, que no me molestó ni afectó a mi forma de jugar, al contrario, fue bastante divertido", ha declarado a posteriori sobre la censura recibida por los saudíes.

Kroos promociona Dubái ahora

Llama la atención, no obstante, la publicación del propio Kroos en redes sociales en las últimas horas. El centrocampista alemán ha publicado un vídeo promocionando Dubái, ciudad de Emiratos Árabes Unidos que a su vez patrocina al Real Madrid.

En las redes, los aficionados le han afeado al jugador blanco que promocione un país que vive bajo un régimen de dictadura, aunque esta sea más abierta que la de Arabia Saudí. Una presunta doble moral que pone el foco en Kroos.