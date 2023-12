La Copa del Rey impulsa las pymes que patrocinan al fútbol modesto: "Queremos empresas que sean de nuestro equipo"

'Guti' puede descansar después de días que "casi me cuestan el divorcio", bromea el director comercial de Unionistas de Salamanca, club de Primera RFEF (tercera categoría) que, un año más, está aprovechando al máximo la ventana de oportunidad que es la Copa del Rey. Eliminó en segunda ronda al Sporting (2-0), de la categoría de plata, y recibirá a un equipo de Primera, como ya ocurrió con el Real Madrid (2020) y el Elche (2021).

Más allá de la victoria en el campo, "de la que estaba convencidísimo" Alberto Alonso –todos le conocen por su sobrenombre–, la jornada copera sirvió para reforzar el vínculo de este club, fundado por aficionados de la extinta UD Salamanca en 2013, con sus 130 patrocinadores. La mayoría son pequeñas y medianas empresas a las que el club invitó a una comida previa, que sirvió para generar un espacio de 'networking', a la vez que resultó una recompensa al apoyo del resto de temporada.

Marcas que apoyan, no que buscan visibilidad

"El día de Copa es ajustado, pero siempre intentas tener un detalle con ellos. Les invitas a un cóctel, les das la bienvenida y estrechas lazos. Cada mes les llamo una vez. Siempre se prepara un detalle: una taza, una vez hicimos una cata de cerveza de Salamanca y si todo va bien haré una de vinos en el próximo partido", relata 'Guti', responsable a tiempo completo -antes fue voluntario– del departamento comercial de uno de los presupuestos más ajustados, aunque mejor gestionados de Primera RFEF.

Pero la Copa del Rey no es un maná automático de capital, requiere activaciones precisas que no siempre pueden llevarse a cabo porque los clubes carecen de personal específico. A pesar de la exposición televisiva, lo más importante sigue ocurriendo en el campo el día de partido, según Ivan Cabeza, profesor del departamento de Economía de la Universitat de Barcelona y CEO de Unlock. Habla desde la experiencia propia, tras acudir al CE Europa - Elche de primera ronda.

Instante del partido disputado entre en el Sevilla FC y el Atlético Astorga en La Eragudina, correspondiente a la segunda ronda de Copa. / J. CASARES / EFE

"El mayor impacto de ese encuentro fue en taquilla, no audiovisual, porque no se retransmitió. Al final, el retorno económico directo es cero, a pesar del reconocimiento que provocan los reportajes o la visibilidad en televisión, que no suele ser masiva por la atomización de la competición", explica Cabeza. Por tanto, la repercusión no es un argumento definitivo, resulta una consecuencia circunstancial, tal y como admite Pablo Barros Cordero, gerente de Cecinas Pablo. Es uno de los patrocinadores de la camiseta del Atlético Astorga (Tercera RFEF), cuyo partido frente al Sevilla (0-2) se retransmitió en abierto por Teledeporte.

"Llevamos más de 40 años colaborando, desde que el fundador de la empresa, Pablo Barros de Arriba, formó parte de la directiva del club. No es un patrocinio de visibilidad, sino de apoyo al deporte de nuestra zona. También patrocinamos al Club Atletismo Teleno, al deportista Raúl Celada (atletismo), al Club Astorga Femenino y a Gimnasia Rítmica Contrapunto, amén de colaboradores en eventos deportivos", explica el empresario.

La prioridad para los clubes es jugar en sus estadios

Este tipo de compañías son fundamentales para el desarrollo deportivo de los equipos. Es lo que sucedió con AB Energía, una compañía fundada en 1903 que patrocina a la UD Barbastro (Aragón), equipo de Segunda RFEF que eliminó al Almería, conjunto de Primera. Recibirá el 6 o 7 de enero a uno de los equipos de la Supercopa (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Osasuna) y el club hará todo lo posible para que sea en su estadio. Así lo asegura Isaac Álvarez, tesorero de la entidad y a su vez director del departamento financiero de AB Energía.

En este caso, patrocinador y equipo convergen, aunque no era la intención inicial. Actualmente, el presidente del Barbastro es Rafael Torres (el único empleado del club con dedicación exclusiva), adjunto a la presidencia de AB Energía, una compañía de ámbito nacional que tiene su central en la localidad oscense. "Entramos como mecenas, con la intención de devolver a la geografía parte de lo que nos ha dado y para devolver la ilusión al fútbol de Barbastro. Pero hasta este año nos mantuvimos en un segundo plano trabajando. No intentamos publicitarlo ni hacer marketing –ahora sí figuran como patrocinador en la camiseta–", explica Álvarez, pletórico tras el éxito en todos los sentidos que supuso el partido frente al Almería de un recién ascendido a Segunda RFEF.

"El ambiente fue espectacular, con el apoyo de 3.000 personas en una localidad de 17.000. Para la siguiente ronda, en la que tengo el pálpito de que nos tocará el Atlético, porque hay mucho seguidor en el club. Vamos a hacer todo lo posible para duplicar el aforo con supletorias. Queremos que se juegue en Barbastro por un tema sentimental, aunque no sea la mejor opción para el retorno económico", defiende el tesorero del Barbastro.

"Queremos empresas que sean de nuestro equipo"

Esta misma limitación afecta a Unionistas, que juega sus partidos en el Municipal Reina Sofía, con capacidad para 4.895 espectadores. "Hay que ser listo y lógico. Somos un club pequeño, pero el ambiente que se genera en el estadio es espectacular. Ojalá tuviésemos más instalaciones propias, pero solo en el evento que hicimos para la Copa juntamos a 108 personas", explica Guti. Además, el director comercial de Unionistas pone ejemplos sobre cómo construye relaciones duraderas con sus patrocinadores, la mayoría de los cuales renuevan prácticamente. Aunque Alberto Alonso no renuncia a sus orígenes, con visitas a puerta fría.

"Tenemos varios socios que venden coches de segunda mano, pues recomendamos sus servicios. Contamos con varios locales de hostelería, pues hacemos las cenas de la cantera, donde tenemos más de 300 niños, en ellos u organizamos comidas para las aficiones visitantes. Siempre contacto antes con las Federaciones de Peñas para ver si se pueden quedar en alguno de nuestros establecimientos colaboradores", desgrana alguien que ha hecho de todo. Ejerció de preparador físico, fue responsable del fútbol base y ahora tiene como objetivo que los patrocinadores no solo figuren en la equipación o en las vallas. "Quiero que sean de Unionistas". Una relación de pertenencia por la que los equipos y socios brindan en la Copa.

Lance del Unionistas de Salamanca - Sporting de Gijón de la segunda ronda de Copa del Rey. / J. M. GARCÍA