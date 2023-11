Las Series Mundiales de rugby 7, en el aire: Madrid sigue sin ratificar la inversión de 9 millones

A falta de poco más de un mes para que concluya el año 2023, la incertidumbre reina en la sede de la Federación Española de Rugby. A cuatro semanas para concluir el año, a día de hoy no está confirmada la celebración del torneo final del circuito de las Series Mundiales de rugby 7 que fue presentado en Madrid el pasado 21 de marzo en el estadio Metropolitano.

Nueve millones en tres años

En dicho acto participaron el presidente de World Rugby, Bill Beaumont, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín ‘Hansen’, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en calidad de anfitrión. En aquel momento se forzó el acto de presentación desde el Ayuntamiento para que fuese presentado antes de la celebración de las elecciones, algo que no entraba en los planes de World Rugby porque aún no se había hecho público el nuevo formato del circuito, lo que molestó a los organizadores del circuito hasta el punto de que no acudió ningún representante del 7 a la presentación.

El acuerdo que se presentó aquel día era por tres años y conllevaba una inversión de tres millones de euros cada año para un total de nueve de 2024 a 2026. Sin embargo, aún no se ha rubricado la inversión del acuerdo para que se celebre en Madrid la serie final del circuito de 7. Martínez-Almeida apuntó entonces que “esto es una apuesta de futuro de Madrid con el rugby”. Algo que confirmó Sofía Miranda, la concejala-delegada de Deportes, añadiendo que “la idea es que esos tres años se conviertan en tres más siendo la gran final de las Series Mundiales de 7”.

Selecciones masculina y femenina de rugby 7 / FER/Walter de Girolmo

La iniciativa fue un proyecto avalado por Miranda, de Ciudadanos. Pero al producirse unas elecciones en las que el Partido Popular ganó con mayoría absoluta se conformó un nuevo equipo de gobierno en el consistorio madrileño, con el cambio de concejala en deportes, área que ahora lidera la popular Sonia Cea. Tras el cambio de ejecutivo, y pese a que lo sigue liderando un Martínez-Almeida, quien tuvo mucho protagonismo en la presentación del evento en marzo, la nueva Junta de Gobierno ha procedido a revisar y discutir los acuerdos y proyectos existentes, quedando sin ratificar varios de los compromisos adquiridos.

"Dudas razonables" en el Ayuntamiento

En este caso, al no estar firmado y suponer una inversión de nueve millones, la ratificación ha quedado congelada y pendiente de que se tome una decisión definitiva en el Ayuntamiento, donde “existen dudas razonables de que sea un evento rentable y con un retorno que justifique una inversión tan importante”, según han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del ejecutivo local. No es el único proyecto que se ha cuestionado, quedando en el aire otros como el Mundial de bádminton, que finalmente parece que se celebrará tras la intervención de otras instituciones nacionales e internacionales que han mediado para que así ocurra.

El 'volantazo' del Ayuntamiento ha provocado que desde la Federación Española se acudiera a otras instituciones para tratar de reconducir la situación. A día de hoy las cifras que maneja el Ayuntamiento están muy lejos de esos nueve millones de inversión y habría que buscar socios inversores para que el acuerdo salga adelante.

Desde el momento en que la Federación conoció la intención del Ayuntamiento de someterlo a su Junta de Gobierno, y las dudas que había de que saliese adelante, Txus Mardarás, ex del CSD nombrado director de operaciones y transformación de la FER, y el director general federativo Miguel Ángel Martín, se han reunido con la concejala de deportes madrileña, Sonia Cea, para tratar de resolver la solución. La Federación Española no tiene capacidad de asumir la inversión, ni en su totalidad ni en una parte, al tener un presupuesto notablemente inferior y no disponer de patrocinadores capaces de acometerla.

Fuente de ingresos para la FER

De hecho, la celebración de la serie final del circuito de rugby 7 en Madrid iba a suponer un salvavidas para la FER, a través del fee que iba a cobrar por ser país sede del evento. La explotación de la Serie Mundial de Madrid, que ha cambiado el formato de competición y de gestión, correría a cargo de World Rugby, que se asociaría con el Atlético como anfitrión para explotar este evento.

La organización de las Series Mundiales eran la gran esperanza federativa para generar ingresos y sanear las arcas maltrechas de la Federación, lo que ha convertido la tarea de salvar la celebración en la prioridad de la dirigencia, ya que las reuniones con posibles espónsors no han llegado a buen puerto y el fondo de inversión del que se habló durante la campaña electoral de la candidatura de Hansen, nunca terminó de aparecer.

El papel del Atlético

El Atlético de Madrid es el otro implicado en el evento, toda vez que se celebrará en su estadio haciendo partícipe al club de la organización y explotación del evento. Las fechas para la disputa del evento ya están reservadas, lo que ha obligado a bloquear la agenda del Metropolitano ese fin de semana descartando otros eventos internacionales como conciertos o festivales de primer nivel.

Desde el club, que está en contacto con World Rugby en todo momento, se confía que la negociación llegue a buen puerto, pero la realidad es que a martes 28 de noviembre de 2023 desde la Federación se siguen buscando inversores y soluciones y se trata de ‘convencer’ a Martínez-Almeida para que ratifique el acuerdo presentado en marzo.