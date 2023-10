Mundial de rugby (1ª fase, resumen): ¿A qué juega el Sur?

El portugués Marta se zafa de la defensa fidjiana / JFS

Finaliza la fase de grupos del Mundial sin grandes sorpresas, lo cual no es sorprendente en el rugby, deporte poco dado a los sobresaltos y bastante consecuente con lo que pasa en el campo. Y si atendemos a los datos, lo más llamativo es que los cuatro grupos han terminado liderados por selecciones del Norte. Irlanda, Francia, Gales e Inglaterra pasan como líderes y se cruzarán en cuartos con los sureños: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina y Fiyi, respectivamente. La pregunta es ¿a qué juega el Sur? ¿Va de farol o de verdad se ha producido el sorpasso norteño?

El Mundial destapa una realidad tan cruel como inexorable, la enorme distancia, que hay entre los equipos que están en cuartos y el resto. Salvo Japón y Escocia, hay mucha distancia entre el primer escalón y los demás. Incluyendo en esto a una Australia desfigurada y a una Italia en tierra de nadie. Por no hablar del intervalo abismal que separa a Tier 1 y Tier 2, con Tier 1,5 y 2,5 atravesados en el camino.

Nueva Zelanda carga en un maul contra Italia en el Mundial de rugby / GUILLAUME HORCAJUELO

GRUPO A

Francia está pendiente de la visita al cirujano maxilofacial de Antoine Dupont este lunes para saber si podrá estar el fin de semana ante Sudáfrica. En caso de no poder estar disponible para los cuartos de finla, Lucu, que suma ya 19 victorias en 19 partidos con Francia, formará con su compañero de club Jalibert una bisagra de garantías. Aldritt delante y Ramos atrás han liderado a los del gallo con solvencia en esta fase que han superado con velocidad de crucero. Nueva Zelanda perdió el duelo inaugural y luego convirtió cada partido en una escabechina, especialmente el de Italia, que pagó los platos rotos de lo de Francia. Los All Blacks confirmaron que van a vender muy cara su piel en el cruce con los de la isla Esmeralda. Los azzurri son los que salen más tocados, más allá de haberse clasificado directamente para Australia 2027. Los de Crowley encajaron 96 ante los kiwis y 60 con Francia, severo castigo que no debe alterar la hoja de ruta de una Italia joven con jugadores fiables para seguir creciendo. Uruguay fue uno de los equipos destacables, por su crecimiento y su descaro. Plantaron cara a Francia, le ganaron la primera parte a Italia y solo ante Namibia se les vio nerviosos ante la responsabilidad de verse ‘obligados’ a ganar a los africanos, un convidado de piedra en este Mundial. Los charrúas ejemplifican que los Tier 2 necesitan más roce con los Tier 1 porque les mejora.

Los aficionados irlandeses celebran la victoria de Irlanda sobre Sudáfrica en el Mundial de rugby / CHRISTOPHE PETIT TESSON

GRUPO B

Irlanda es una máquina engrasada que ha demostrado tener madurez, por algo son los más veteranos del Mundial, para entender lo que pide cada partido, cada rival y cada momento. Los de Farrell han dejado de ser solo una apisonadora delante, que ya lo era, para convertirse en un grupo orgánico con profundidad y juego en la línea, donde Aki está siendo su jugador disruptivo. Los tres cuartos rentabilizan la labor de demolición de su pack con una verticalidad letal. Por lo visto en el campo se les podría calificar como la mejor selección de la fase de grupos, pero resta saber cómo solventará el tema mental a la hora de los cruces. Farrell ha avisado: “Aún no hemos alcanzado el mejor nivel del equipo”.

Pero nadie debe olvidar que Sudáfrica es segunda de grupo porque Libbok no estuvo acertado en el partido ante Irlanda. Los ‘Springboks’ tienen un plan de juego, uno solo, descoser con su intensidad física a quien se ponga por delante y eso explica la apuesta por una ‘Bomb Squad’ que ha llenado tertulias y páginas de periódicos, pero que en el campo funciona. Sin embargo, fiarlo todo a una carta parece arriesgado ante selecciones que tienen algo más, como Irlanda o la Francia que se encontrarán en cuartos. A cabezazos hasta la victoria final. Escocia ha tenido la mala suerte de caer en el grupo equivocado, porque si hubiese entrado en el C o el D probablemente estaría clasificado, incluso podía haber peleado por ser líder. Pero las hordas de Townsend fueron lentamente cocinados por los bokkes en el primer partido y avasallados por los verdes en el último. Algo más esperábamos de Tonga y sus refuerzos ‘all blacks’, pero no han actuado como equipo y solo las individualidades han ofrecido pinceladas en un equipo que debería mirarse en el espejo de Fiyi, porque tiene más mimbres. Sin estructura ni plan de trabajo han sido la decepción isleña. Para cerrar, Rumanía confirmó las peores sospechas y se fue comiendo paliza tras paliza de unos y otros defendiendo con mediocridad la plaza que España les ganó en el campo y les regaló en los despachos.

Portugal y Georgia protagonizaron uno de los partidos del Mundial de rugby / / STEPHANE MAHE

GRUPO C

El grupo más divertido por abierto desde el primer día. Desde ese Fiji-Gales con los dragones acumulando golpes defendiendo a cinco de su línea de ensayo y el árbitro sin sacar una amarilla, que los europeos acabaron ganando sin merecimiento. Pero aquel ejercicio titánico de defensa fue utilizado por un inteligente Gatland para construir una identidad en Gales a la que aferrarse en este Mundial. Desde entonces solo ha crecido hasta llegar al partido decisivo ante Australia. Y como la suerte se ha enfundado la camiseta de Gales, Fiji le puso la soga a cuello a los de Eddie Jones con su triunfo, y los wallabies llegaron al partido ante los dragones cargados de dudas y urgencias. En ese escenario los galeses penalizaron cada error de Australia hasta machacarla merecidamente.

Con Gales primero, el segundo puesto fue merecidamente para una Fiji que ha ofrecido su perfil más sobrio y cohesionado que hemos visto en muchos años. Los isleños ganaron a Australia desde el inicio hasta el final del partido con paciencia, disciplina y pateando a palos para aumentar la presión a los aussies. Debieron ganar a Gales y lo hicieron con suficiencia a Australia. Y como equipo caótico que son, los fidjianos se han metido en cuartos dando la campanada, pero negativa, al caer ante Portugal en el partido que cerraba la fase de grupos gracias al bonus defensivo. Ahora se cruzarán con Inglaterra, a la que vienen de ganar hace apenas unas semanas, lo que invita a pensar que el partido será más igualado de lo esperado si no repiten lo de Portugal. Georgia y Os Lobos salen reforzados del Mundial con actuaciones interesantes más allá de derrotas esperadas. Los Lelos sometieron a la delantera australiana en su partido, por más que perdieron el choque. Y los lusos son los pequeños grandes triunfaron tras dar la cara ante Gales, se adelantaron ante los wallabies y en el choque entre ambos, que terminó en empate, dominaron a una Georgia superior en el histórico a la que no ganaron por una patada final que no entró. Y sumaron su primer triunfo mundialista ante Fiyi en un partido histórico. Menos mal que nos queda Portugal...

Los fidjianos realizan el Cibi ante Portugal / JFS

GRUPO D

El relato de Inglaterra en esta Copa del mundo se comienza a contar antes del inicio, con la sanción de tres partidos a Owen Farrell, lo que daba a su seleccionador una coartada perfecta para echar mano del 10 que siempre ha tenido en mente: George Ford. Y se sigue contando el relato a los tres minutos del primer partido, ante los Pumas. La expulsión de Curry justificó que Borthwick lo fiará todo a la épica de un partido en embudo que Ford ha jugado cien veces en la Premier. Y el apertura inglés anotó 27 puntos con su derecho laminando a una Argentina que aquel día vio cómo su estima se venía abajo. Desde ese día Inglaterra ha jugado con suficiencia y ha desplegado un rugby cartesiano que ya se le adivinaba. Y nadie juega mejor a ese rugby que los de la Rosa. Ahora Inglaterra, por el lado abierto del cuadro, se medirá a una Fiji indescifrable, pero accesible con las semifinales a mano para una selección que llegó muy tocada a Francia. Argentina es la segunda, pero es una selección irreconocible. Tibia, con dudas en ataque y desconexiones en defensa. Ha perdido su fiabilidad en el set-piece, con una melé que ha dejado de ser su sello de identidad, y su tercera da menos miedo. Aún así fue capaz de doblegar, no sin sufrimiento, a Japón en el partido que se ha considerado el octavo de final para los argentinos. Y ahora que se han quitado la presión de no haberse clasificado, son un rival herido y peligroso que se medirá a una Gales que tampoco es un rival incontestable. Argentina, ya en cuartos, tiene poco que perder y solo puede crecer. Lo que la convierte en un adversario muy peligroso.

De Japón solo se puede decir que ha hecho todo lo que estaba en su mano y ha llegado hasta donde la gasolina le ha llevado. Equipo trabajador, solidario, disciplinado y fiable le faltaban jugadores desequilibrantes con factor X. Y sin nadie dominador no han podido ni con Inglaterra ni con Argentina, pese a competir con ambos. Samoa estuvo a punto de dar la sorpresa ante Inglaterra y dio mucho trabajo a Argentina y a Japón. Un notable para otro equipo al que se le ha apreciado una notable mejora orgánica en el juego abandonando ese tufillo a Baa-baas que tenía. Cierra la tabla Chile, una de las selecciones que se ha ganado muchos minutos de televisión con su arrojo y su audacia, más allá de las holgadas derrotas. Han superado las expectactivas, las propias y las generales, y han sido además los más agitadores en el debate sobre el futuro de los Tier 2 con Lemoine al mando. Su desempeño ha sido especialmente interesante ahora que se debate sobre la idoneidad de ampliar a 24 las selecciones que jugarán el Mundial de 2027 en Australia.