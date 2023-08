Esto es lo que debes saber sobre las mejores raquetas para jugadores intermedios

Te ofrecemos la lista de consejos y modelos de raquetas para jugadores intermedios. / Archivo

3 Se lee en minutos A.E



El tenis es un deporte en el que se mejora a base de práctica, entrenamiento y partidos. Es importante valorar varios aspectos a la hora de comprar una raqueta, los diferentes tipos de pista que existen y tener muy en cuenta qué material necesitas en caso de ser principante. Como jugador novato, lo que se busca es una raqueta asequible, resistente y ligera, que te pudiera permitir aprender los movimientos básicos del tenis. Pero al mejorar, es lógico que los tenistas busquen una "compañera" que les pueda permitir sacarle más partido a su evolución y poder disputar partidos y torneos a un mayor nivel. Por ello, te presentamos una lista de consejos y modelos para elegir la mejor raqueta para jugadores intermedios.

En el caso de las raquetas para principiantes, necesitábamos una raqueta de un tamiz alto, con un punto dulce elevado para fallar menos golpes, aunque a la vez, fuese necesario una raqueta no demasiado pesada, que permitiera agilizar los movimientos y no exigiese tanto al físico del tenista novato en cada golpeo. Pero la raqueta para jugadores intermedios debe ser un paso gradual, una raqueta que te permita seguir mejorando tus golpes, tu estilo de juego y evolucionar como tenista, pero teniendo muy en cuenta tu nivel. Cuando practiques tenis es muy importante no adelantar acontecimientos y querer hacer más de lo que realmente controlamos. Estas son las caraterísticas de las raquetas de nivel intermedio.

Raquetas de nivel intermedio

Suelen ser algo más pesadas que las raquetas de potencia o las raquetas para jugadores novatos (entre los 280 y los 380 gramos) y unos 64,5 cm de altura.

Peso: entre 280-300 gramos

Tamaño de la cabeza: 645 cm²

Composición: grafito

Balance: 32 cm

Perfil: Dependiendo de si priorizamos potencia o control

Patrón de encordado: 16 x 19 o patrones abiertos tipo 18×16

En esta guía también os vamos a ofrecer una serie de modelos de raquetas para jugadores intermedios que son las mejores que ofrece el mercado actualmente:

Wilson Blade 101L V8

Para aquellos jugadores que quieren un paso más en su carrera como tenista, pero perfeccionar su técnica progresivamente para ir jugando torneos y plantearse un futuro profesional en el deporte de raqueta, este modelo de la marca Wilson es una de las mejores opciones. Wilson es una de las opciones más valoradas dentro del mundo del tenis y con esta Blade 101L V8, Wilson utiliza un marco más grueso con una construcción más ligera, lo cual garantiza un golpe fuerte sin renunciar al control y la estabilidad, ideal también para jugar a dobles. La Blade 101L V8 pesa tan solo 274 gramos y un tamiz más grande para mayor control. Desde 100 euros, este modelo de la marca de Chicago es ideal para aquellos jugadores que quieren seguir evolucionando.

La marca Wilson fue la marca que eligió Roger Federer durante su carrera. / Archivo

Yonex Ezone Ace

Yonex es una de las marcas más relevantes del mundo del tenis, con modelos utilizados por Nick Kyrgios, Naomi Osaka o Casper Ruud. Es una raqueta muy completa y sofisticada, en la que destaca la comodidad y el manejo sin la necesidad de gastar demasiado, pero que requiere de cierto nivel tenístico para dominarla. Esta raqueta destaca por tener el punto de equilibrio en la cabeza, lo cual aporta potencia a la vez que estabildiad en cada golpe. A pesar de que Yonex es una marca para tenistas de nivel, la Ezone es una opción muy comoda y recomendable para tenistas intermedios.

La raqueta de tenis Yonnex EZONE / Yonnex

Head Graphene Touch Speed Lite

Noticias relacionadas

Y no podíamos olvidarnos de la marca americana Head, la cual ofrece un modelo de gran calidad para jugadores intermedios, como es la Graphene Touch Speed Lite. Una raqueta diseñada para ser cómoda al tacto y el golpeo y que permite al tenista tener en sus manos una herramienta ligera y que cumple con los 64,5 cm recomendables para jugadores intermedios.

El gran ganador de Grand Slam Novak Djokovic apuesta por una raqueta de la marca Head. / EFE/EPA/ISABEL INFANTES

Esta es la lista de consejos, medidas y modelos que debes conocer si buscas una raqueta para jugadores intermedios, lo cual te permitirá seguir avanzando como deportista y poder aspirar a ser jugador profesional.