Así fue la tanda de penaltis de la final de la Nations League entre Croacia y España

Vuelo de Unai Simón durante la tanda de penaltis para darle el título a España. / KENZO TRIBOULLARD / AFP

Croacia y España se jugaron el título de la Nations League desde los once metros, donde se coronaron los de Luis de la Fuente gracias a dos paradas de Unai Simón. "Hemos sido muy fuertes mentalmente", defendía Rodri Hernández tras una dramática victoria en un partido de absoluto desgaste. El meta del Athletic fue determinante, pero sus compañeros contribuyeron con excelentes ejecuciones.

El refuerzo de Luis de la Fuente

Once metros precedidos de un partido donde el cansancio se notó en las botas de los protagonistas. Un desenlace típico en un partido contra Croacia, que había ganado las últimas tandas que habían disputado. Por el contrario, España solo había vendido en una de las últimas cuatro disputadas (en la Euro 2020). La estadística quedó hecha trizas con un triunfo que dispara la moral del combinado nacional.

Solo falló Laporte, cuyo lanzamiento, que era una 'bola de partido', impactó con violencia en el larguero. Finalmente, la gloria recayó en Carvajal, quien con una frialdad pasmosa le dio el primer título a la selección española once años después. Un triunfo que refuerza a Luis de la Fuente, para quien esta Nations fue una reválida. El proyecto sigue vivo.

Luis de la Fuente, seleccionador español, saluda al público tras el triunfo en la Nations. / JOHN THYS / AFP

Primer penalti: Croacia gana el sorteo

Ganó Croacia el sorteo, con lo que esto supone para la dinámica interna de la muerte súbita: el que empieza marcando gana enteros para llevarse el título. El encargado de abrir la tanda fue Vlasic. Jugueteó con la pelota. Unai Simón se movía de uno a otro lado. No lo hizo en el lanzamiento: duro y a la derecha. Turno para Joselu, uno de los hombres más en forma de la selección. No le tembló el pulso. Por la escuadra y celebrado por todo lo alto. 1-1 en la primera tirada.

Segundo penalti: Rodri demuestra su forma

Brozovic abría la veda en la segunda manga. Un 'perro viejo'. A la izquierda de Unai Simón, que no tuvo opciones ante el lanzamiento del jugador del Inter, que venía de encajar la decepción de la final perdida de la Champions. Le privó de la gloria europea y rompió la cábala croata Rodri Hernández. El futbolista español más en forma del momento no podía fallar y no lo hizo. 2-2 para seguir creyendo.

Tercer penalti: Modric preservaba el sueño

Luka Modric, el eterno capitán de Croacia fue el siguiente en dar un paso adelante. Él, sin duda, era el que más se merecía un torneo europeo después de quedarse tantas veces a las puertas con la ajedrezada. Una garantía en cualquier contexto. Lo tiró por dentro y Unai Simón se venció muy fácil ante el golpeo de seguridad. La presión iba en aumento. La responsabilidad estaba en manos de Mikel Merino, el primer zurdo en liza. Con 'paradinha' y adentro. El talento en marcha, a pesar de no haber cuajado un buen partido. 3-3 que mantenía al alza la tensión.

Cuarto penalti: el primer vuelo de Unai Simón

La cuarta entrega de la tanda la inauguraba Majer. Unai Simón se tiró como un felino, adivinando por completo la intención del croata. La presión cambiaba de bando. Asensio, el tercero zurdo consecutivo en esta secuencia, tomaba el poder. Tiro con coreografía y a la escuadra. Imposible de atajar. "Los chavales son tan honrados que quien no estaba bien, le ha dado la opción de tirar el penalti a otro compañero", reconocía De la Fuente. 3-4 para acercarse al título.

Unai Simón le da el balón a Aymeric Laporte antes de su lanzamiento. / PIROSCHKA VAN DE VOUW / REUTERS

Quinto penalti: Laporte, al larguero

Si Perisic fallaba, el torneo era para España, pero falló ni estuvo cerca de hacerlo. Laporte tenía el primer 'match-ball'. Con el portero batido, la envió al larguero. Vuelta a la equidad. A pesar del error, se notaba que la selección tenía ensayada esta muerte súbita. No era la misma leyenda negra del Mundial, donde la selección fue apeada por Marruecos. Ahí, Bono le ganó claramente la partida a Unai Simón, que pecó de ingenuo al dejar una botella con las previsiones de lanzamiento del rival. 4-4 con la gloria a un paso.

Sexto penalti: la sangre fría de Carvajal

Muerte súbita. La vida estaba en las botas de Petkovic, el héroe de la semifinal. Pero volvió a emerger un avión llamado Unai Simón. Revisión, pero valía. Carvajal. En él recaía el poder de conseguir la Nations League. Con la sangre fría de un asesino marcó a lo 'panenka' y la selección española volvió a reinar. "Tenía claro cómo tirarlo. Sabía que iba a ser el sexto. Di una charla motivadora en el vestuario y llegué a emocionarme. Quería tirarlo así y salió bien", confesó el jugador del Real Madrid. El responsable de un chut para la histria del fútbol español. 4-5 para un título 11 años después.