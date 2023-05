Militao vuelve al once del Real Madrid en lugar de Rüdiger ante el Manchester City en Champions

Eder Militao, durante el entrenamiento previo al partido de vuelta contra el Manchester City. / PETER POWELL / REUTERS

El Real Madrid busca una nueva final de la Champions League, una competición que ganado en 14 ocasiones. Para ello deberá vencer al Manchester City en el Etihad Stadium (21:00 horas) [Síguelo en directo en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA]. Conoce las alineaciones y todos los detalles en la previa al gran duelo europeo.

Nunca antes el conjunto blanco ha ganado en el feudo 'citizen', donde sus visitas se han saldado con dos empates y dos derrotas. Sin embargo, el equipo de Carlo Ancelotti es experto en tumbar las estadísticas. Los madridistas necesitan ganar, debido al 1-1 de la ida del Bernabéu donde el vigente Campeón de Europa se adelantó por medio de Vinicius, un tanto neutralizado por Kevin de Bruyne.

Alineación del Real Madrid contra el Manchester City

El once del Real Madrid contra el Manchester City es el siguiente:

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Vini Jr. y Benzema.

Alineación del Manchester City contra el Real Madrid

El once del Manchester City contra el Real Madrid es el siguiente:

Ederson; Walker, Dias, Stones, Akanji; Rodri, Gündogan, Bernardo Silva; De Bruyne, Grealish y Haaland.

Rüdiger por Militao para frenar a Haaland

Desde el día después de la ida, el gran debate en la alineación del Real Madrid ha sido quién formaría en el eje de la zaga. Tras el gran rendimiento de Antonio Rüdiger en el primer partido, frenando en saco a Haaland, todo apuntaba a que repetiría en la vuelta. De hecho, Ancelotti avanzaba tras el duelo de Liga frente al Getafe que sería titular el alemán... O no, porque en la previa a la vuelta frente al Manchester City afirmaba que esto "había sido un malentendido".

Una confusión difundida y confirmada. El brasileño, al que ha llegado a calificar como "el mejor central del mundo" se enfrentará a Haaland. El Real Madrid gana con este cambio un zaguero con gran desplazamiento en largo y el titular durante la mayoría de encuentros.

Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger atienden la charla de Carlo Ancelotti en el entrenamiento previo del Real Madrid al duelo contra el City. / PETER POWELL / EFE

Camavinga y Vinicius, de la duda a la firme titularidad

En el resto de la alineación, sin novedades. Atrás, Carvajal y Camavinga por los flancos, a pesar de las dudas que generó el francés tras recibir un golpe contra el Getafe. Por delante, la tripleta formada por los veteranísimos y valores seguros de Kroos y Modric, acompañados de Valverde. Arriba, otro trío de referencia, el conformado por Rodrygo, Vini Jr. y Benzema.

Camavinga se retiró con hielo en la rodilla en el triunfo de Liga contra el equipo azulón. Aunque en un principio se habló de un esguince leve, que difícilmente le habría permitido estar hoy en el Etihad. Sin embargo, el propio Ancelotti minimizó el impacto de la lesión: "Es joven y se recuperará pronto". Igualmente planeó sobre Vinicius la duda de las molestias, la enésima "lesión fantasma" del Real Madrid.

Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, en el entrenamiento previo contra el Manchester City. / OLI SCARFF / AFP

Guardiola repite el once del Bernabéu

Por su parte, Pep Guardiola ha decidido repetir el once que utilizó en la ida, donde no realizó ningún cambio. "He pensado que estaban bien los que estaban, los que estaban tienen cierto empaque, son jugadores que retienen el balón. El Real Madrid tiene jugadores que hacen transiciones en carrera. Si se pone el partido loco no tenemos ese nivel tan bueno como ellos", aseguraba.

Guardiola se mantiene fiel a su idea después de una comparecencia previa en la que aseguró que no se "sobreanalizaría" el partido. Pep comenzó advirtiendo que no son "estúpidos" sabiendo "lo importante que es el partido ante el Real Madrid para nosotros. Quizá el partido más importante desde que estamos aquí. A los jugadores les digo, 'vívanlo, disfruten el momento, qué afortunados somos, está en nuestras manos y depende de nosotros".

El español insistió en sacudirse la presión sobre el favoritismo que rodea al Manchester City, relajado después del partido de ida: "Cuando llegué al Manchester City no me dijeron '¡gana la Champions!'. Me dijeron que intentáramos hacerlo lo mejor posible. Hemos ganado todos los títulos menos este y lo queremos hacer". Es la gran oportunidad del catalán para darle la primera Champions al proyecto de Abu Dhabi.