Ancelotti: "Si nos tienen que marcar, que nos marquen rápido"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa ante más de un centenar de periodistas en la sala de prensa del Etihad Stadium, donde minutos después se ejercitó el Real Madrid. El italiano comenzó poniendo el acento en la exigencia propia: "Se pueden hacer cosas mejores que en el partido de ida"

Esconde el once

Después no quiso mostrar sus cartas de cara al partido de mañana: "Pueden jugar Rudiger, Rodrygo, Militao o Camavinga. Tengo la suerte de tener a todos disponibles y esto aumenta la dificultad para hacer la alineación. Tengo una idea clara: si ganamos, acierto la alineación. Y si perdemos, no. Pero en cualquier caso tengo en la cabeza el once". Y en ese aspecto, también eludió destapar si cambiará el esquema a un 4-4-2: "La idea de Valverde nos permitió ganar la Champions y los tres delanteros nos llevaron hasta allí".



/ EFE

Carletto descartó los penaltis, "no pensamos en ellos ni los hemos ensayado", y habló de su legado: "Es mi cuarto año en el club. Lo he disfrutado y lo disfruto cada día. Entrenar este club y a estos jugadores para sacar lo mejor y hacer algo importante. Estamos muy motivados y muy ilusionados". Sobre qué le pedirá a sus jugadores lo tiene claro: "En la ida hemos manejado bien el balón y les ha costado recuperar el balón. Intentaremos tener el balón lo que provoca que haya menos riesgo en el partido. A veces en estas situaciones el carácter para demostrar tu personalidad no aparece. Quiero que lean bien el partido y saber sufrir cuando toca".

De la tranquilidad a los nervios

Ancelotti confesó cómo vive las horas previas de los partidos: "Hoy estoy tranquilo, pero mañana estaré nervioso y pensaré más en que De Bruyne nos va a marcar, o Haaland va a cazar alguna... Pero tengo que cambiar el pensamiento a algo más positivo".

Carlo volvió a demostrar su pragmatismo con una reflexión tan sencilla como práctica: "Debemos plantear bien el partido en el aspecto defensivo. Si nos tienen que marcar, que nos marquen pronto"

Modric: "Estamos cerca de algo histórico"

Luka Modric arrancó su intervención admitiendo que "las sensaciones son buenas. Con muchas ganas de empezar ya y disfrutar esto. Hemos jugado muchas veces este tipo de partidos y lo que yo veo es confianza y tranquilidad. Plena fe en nosotros, en nuestras cualidades. Y creo que vamos a hacer un gran partido y pasaremos a la final".

Luka Modric, jugador del Real Madrid, durante su intervención en la previa al partido del Liverpool. / ANDREW BOYERS / REUTERS

Preguntado por su legado, del que que había hablado Guardiola, el croata afirmó que "nuestro legado no son solo los títulos. Es el comportamiento de cada día, independientemente de si se gana o no. Lo que hacemos incluso cuando no ganas. Todos miran los títulos de Champions, de Liga... Pero creo que la manera en que lo hemos hecho es parte de ese legado".

Y sobre la motivación en un partido como este, declaró: "Estamos cerca de hacer algo histórico. Todavía me acuerdo de la charla de Zizou sobre la dinastía antes de la final de Kiev. Lo hemos conseguido y tienes todo esto en la menta. Solo jugando esta competición, jugando con el Real Madrid te motiva. Cuando estás cerca de una final quieres darlo todo y puedes dar más de lo que piensas".