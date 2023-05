Las molestias de Vinicius en Manchester, última lesión fantasma del Madrid

Vinicius se duele durante un partido con el Real Madrid. / Efe

El Real Madrid aterrizaba en Manchester con un rumor inquietante que desde el club no se terminaba de desmentir: Vinicius llegaba tocado al partido. Algunos medios incluso iban más allá y cuestionaban la participación del brasileño en el partido ante el Manchester City, apostando a que Rodrygo ocuparía su lugar y Asensio entraría en la derecha en el once. El rumor iba y venía, se estiraba como un chicle y se desinflaba como un globo durante toda la mañana.

A la espera de la confirmación en rueda de prensa por parte de Ancelotti, el clima se enrarecía ante esta enésima lesión fantasma de un jugador del Real Madrid. En los últimos meses son varios los casos de lesiones de futbolistas blancos que no terminan de concretarse y en las que los jugadores se recuperan de manera milagrosa en tiempo de récord.



Camavinga, Modric, Rodrygo

Empezando por Eduardo Camavinga, que aterrizaba en el Etihad como titular indiscutible, ya fuese como lateral o centrocampista, con un esguince de rodilla que se produjo hace 72 horas. Si en un principio saltaban las alarmas al ver cómo el francés se retira dolorido en su rodilla tras chocar con un jugador del Getafe, luego el propio Ancelotti le restaba importancia.

El 28 de abril, Modric sufría una rotura en los isquios de la pierna izquierda, lo que le dejaba dos semanas fuera, con lo que se perdía la final de Copa y la ida del partido ante el City. Sin embargo, el croata saltó al campo de La Cartuja en el minuto 88, para manejar a su equipo en un final apretado, y repitió como titular en el Bernabéu ante los de Guardiola jugando 86 minutos y sin rastros de la rotura.

Otra recuperación milagrosa de difícil explicación. "En 2015 me acuerdo de lesiones que tuve y me perdí partidos ante la Juventus y el Atlético. Sabéis que me preocupa mucho mi salud y he intentado algo diferente con los consejos de amigos y ha salido bien. No tengo ninguna molestia y no quiero profundizar más en ello. Estoy en forma para jugar estos partidos que es lo que quería", comentó el croata preguntado por su recuperación tan rápida.

En febrero ocurrió algo parecido con Rodrygo, que sufrió un desgarro en el glúteo en Anfield, lo que le descartaba para el clásico de Copa del 2 de marzo. Y contra pronóstico el brasileño se recuperó y fue titular, jugando 74 minutos, tras los cuales les sustituyó Asensio. ¿Qué explica estas recuperaciones milagrosas del Madrid? ¿O cuánto hay de verdad en estas lesiones misteriosas de los futbolistas de Ancelotti que siempre madrugan los plazos de recuperación?

Luka Modric, en el banquillo del Real Madrid en el partido ante el Valencia en Arabia. / AFP7

Mihic y Chicharro, los 'culpables'

Puestos a buscar ‘culpables’ aparecen dos nombres. El primero es el del Niko Mihic, jefe de los servicios médicos del Madrid desde 2017 y amigo personal de Luka Modric. Una persona de total confianza de Florentino Pérez que ha despejado todas las dudas que perseguían a los médicos blancos en los últimos tiempos. El segundo es el del doctor José López Chicharro, catedrático de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Complutense. Chicharro lleva años en el organigrama blanco, pero según confirman desde el club, ha sido en los dos últimos temporadas cuando ha ganar protagonismo en los procesos de recuperación de los futbolistas. Magia o picardía, lo que es cierto es que ya nadie se fía de las lesiones de los madridistas. Empezando por Guardiola.