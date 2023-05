Paula Badosa derrota a Marta Kostyuk y avanza a octavos en Roma

La tenista española Paula Badosa ha avanzado a octavos de final del torneo de Roma, de categoría WTA 1.000 y disputado sobre tierra batida, después de vencer este domingo a la ucraniana Marta Kostyuk (6-4, 6-2), y se cita ahora con la checa Karolina Muchova.

A pesar de arrancar el duelo en el Foro Itálico con un 2-0 en contra, la catalana fue capaz de neutralizar el 'break' en el sexto juego, aunque la número 40 del mundo respondió con un 'contrabreak'. La de Begur, sin embargo, se llevó la manga al ganar los tres últimos juegos.

