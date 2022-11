Piqué anuncia su retirada del Barcelona por sorpresa

El central azulgrana confirma en un emotivo vídeo que cuelga las botas el próximo sábado advirtiendo: "Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo y así será"

Gerard Piqué, en una imagen del vídeo en la que confirma que cuelga las botas. / @

Gerard Piqué deja el Barcelona. El central azulgrana ha colgado un emotivo vídeo en sus redes sociales despidiéndose de los culers. Será el próximo sábado en el Camp Nou ante el Almería, a las 21:00 horas.

El jugador había perdido protagonismo con la llegada de nuevos centrales como Koundé, Eric García o Christensen. Y Xavi le había informado que su situación en el equipo no sería cómoda. Como advierte en el vídeo de despedida "Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo y así será".

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Gerard aprovecha el vídeo, de dos minutos, para las gracias a los aficionados "Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou".

"Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en aquel nen, en aquel Gerard de pequeño si le hubieran dicho que habría cumplido todos sus sueños", confiesa.

El azulgrana se retira a los 35 años después de haber ganado un Mundial y una Eurocopa con España, y acumular cuatro Champions, ocho ligas y siete Copas con el Barça y una Premier con el Manchester United. Además, Piqué ha sido 102 veces internacional con la camiseta de la selección española.

Se espera que el sábado, en el partido ante el Almería, el jugador reciba un homenaje multitudinario de la afición azulgrana porque se tata de un futbolista que ha pasado a la historia del Barça y que siempre ha confesado que cuando colgase las botas quería seguir haciendo carrera en el Barça, incluso presidiendo el club.

